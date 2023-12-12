Кудрицкий назвал шаги, которые могут усилить устойчивость энергосистемы зимой — Finance.ua

Кудрицкий назвал шаги, которые могут усилить устойчивость энергосистемы зимой Сегодня 20:05 — Энергетика

Кудрицкий назвал шаги, которые могут усилить устойчивость энергосистемы зимой

Для усиления устойчивости украинской энергосистемы этой зимой нужно вывести из ремонтов как можно больше энергоблоков электростанций и увеличить объемы коммерческого электричества.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время конференции Ukrainian Energy Security Dialogue.

«Мы можем сфокусировать свои усилия на том, чтобы вывести как можно больше энергоблоков из ремонта, чтобы, по крайней мере, часть зимы иметь увеличенные объемы генерации в энергосистеме. Второе, что мы должны сделать — наконец-то заменить аварийную помощь на обычный коммерческий импорт», — сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что вопрос увеличения импорта электроэнергии является регуляторным. Укрэнерго обеспечило возможность импорта 1,7 ГВт, однако даже в пиковые часы эта мощность используется примерно на треть.

Кудрицкий связывает ситуацию с несоответствием регулирования на украинском рынке электроэнергии с регулированием на европейском рынке. «У нас в достаточно большом количестве часов цена держится ниже европейских цен, при том что в этот момент может быть серьезный дефицит мощности», — сказал он.

Глава Укрэнерго также подчеркнул, что в перспективе Украина должна сосредоточиться на привлечении инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей.

Напомним, Минсоцполитики предлагает запретить отключать электроэнергию уязвимым категориям украинцев. Это не касается аварийных перерывов и использования графиков ограничений.

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