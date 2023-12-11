Галущенко: война продолжается — следует использовать электроэнергию экономно, особенно в пиковые часы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Галущенко: война продолжается — следует использовать электроэнергию экономно, особенно в пиковые часы

Энергетика
1
Галущенко: война продолжается — следует использовать электроэнергию экономно, особенно в пиковые часы
Галущенко: война продолжается — следует использовать электроэнергию экономно, особенно в пиковые часы
Враг ежедневно атакует энергетические объекты в прифронтовых областях, в результате чего в энергосистеме наблюдается незначительный дефицит — до 1%.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«россияне постоянно атакуют Херсонскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую области. Вследствие вражеских атак там достаточно существенные повреждения и в генерирующих компаниях, и в локальных сетях. Буквально каждый день мы получаем сообщения об обрывах линий и остановке блоков в результате боевых действий», — отметил министр.
Украинская противовоздушная оборона отрабатывает отлично, поэтому последствий вражеских атак потребители не ощутили. Также была проведена и продолжается значительная работа по усилению систем пассивной защиты энергообъектов.
«Никаких плановых отключений не было. Без электроэнергии временно были те населенные пункты, которые страдают от разрушения в результате боевых действий.
В то же время, из-за потери генераций, похолодания и роста потребления мы наблюдаем в определенные дни дефицит около 1% потребления", — отметил министр, добавив, что дефицит покрывается за счет экстренной помощи стран-партнеров, а также импорта электроэнергии.
Герман Галущенко отметил, что сейчас наблюдается рост потребления электроэнергии даже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Учитывая ситуацию, энергетики обращаются к потребителям с просьбой экономнее потреблять электроэнергию.
«Важно, чтобы люди понимали: мы — в войне. Поэтому нужно бережно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы», — подчеркнул министр.
Галущенко в очередной раз подчеркнул, что никаких предпосылок для блэкаутов нет.
«Единственная угроза для системной аварии в энергосистеме — это атаки россиян. Но даже если произойдет критическое влияние в результате атак на энергосистему, блэкауты будут носить временный характер», — заверил министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.