Галущенко: война продолжается — следует использовать электроэнергию экономно, особенно в пиковые часы
Враг ежедневно атакует энергетические объекты в прифронтовых областях, в результате чего в энергосистеме наблюдается незначительный дефицит — до 1%.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«россияне постоянно атакуют Херсонскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую области. Вследствие вражеских атак там достаточно существенные повреждения и в генерирующих компаниях, и в локальных сетях. Буквально каждый день мы получаем сообщения об обрывах линий и остановке блоков в результате боевых действий», — отметил министр.
Украинская противовоздушная оборона отрабатывает отлично, поэтому последствий вражеских атак потребители не ощутили. Также была проведена и продолжается значительная работа по усилению систем пассивной защиты энергообъектов.
«Никаких плановых отключений не было. Без электроэнергии временно были те населенные пункты, которые страдают от разрушения в результате боевых действий.
В то же время, из-за потери генераций, похолодания и роста потребления мы наблюдаем в определенные дни дефицит около 1% потребления", — отметил министр, добавив, что дефицит покрывается за счет экстренной помощи стран-партнеров, а также импорта электроэнергии.
Герман Галущенко отметил, что сейчас наблюдается рост потребления электроэнергии даже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Учитывая ситуацию, энергетики обращаются к потребителям с просьбой экономнее потреблять электроэнергию.
«Важно, чтобы люди понимали: мы — в войне. Поэтому нужно бережно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы», — подчеркнул министр.
Галущенко в очередной раз подчеркнул, что никаких предпосылок для блэкаутов нет.
«Единственная угроза для системной аварии в энергосистеме — это атаки россиян. Но даже если произойдет критическое влияние в результате атак на энергосистему, блэкауты будут носить временный характер», — заверил министр.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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