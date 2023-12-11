Галущенко: война продолжается — следует использовать электроэнергию экономно, особенно в пиковые часы Сегодня 14:33 — Энергетика

Галущенко: война продолжается — следует использовать электроэнергию экономно, особенно в пиковые часы

Враг ежедневно атакует энергетические объекты в прифронтовых областях, в результате чего в энергосистеме наблюдается незначительный дефицит — до 1%.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».

«россияне постоянно атакуют Херсонскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую области. Вследствие вражеских атак там достаточно существенные повреждения и в генерирующих компаниях, и в локальных сетях. Буквально каждый день мы получаем сообщения об обрывах линий и остановке блоков в результате боевых действий», — отметил министр.

Украинская противовоздушная оборона отрабатывает отлично, поэтому последствий вражеских атак потребители не ощутили. Также была проведена и продолжается значительная работа по усилению систем пассивной защиты энергообъектов.

«Никаких плановых отключений не было. Без электроэнергии временно были те населенные пункты, которые страдают от разрушения в результате боевых действий.

В то же время, из-за потери генераций, похолодания и роста потребления мы наблюдаем в определенные дни дефицит около 1% потребления", — отметил министр, добавив, что дефицит покрывается за счет экстренной помощи стран-партнеров, а также импорта электроэнергии.

Герман Галущенко отметил, что сейчас наблюдается рост потребления электроэнергии даже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Учитывая ситуацию, энергетики обращаются к потребителям с просьбой экономнее потреблять электроэнергию.

«Важно, чтобы люди понимали: мы — в войне. Поэтому нужно бережно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы», — подчеркнул министр.

Галущенко в очередной раз подчеркнул, что никаких предпосылок для блэкаутов нет.

«Единственная угроза для системной аварии в энергосистеме — это атаки россиян. Но даже если произойдет критическое влияние в результате атак на энергосистему, блэкауты будут носить временный характер», — заверил министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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