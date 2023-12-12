Из ремонта вернулись четыре энергоблока теплогенерации и несколько снизилось потребление, но ситуация в энергосистеме сложная — «Укрэнерго» Сегодня 15:35 — Энергетика

К утру вторника в работу вернулись три блока на тепловых электростанциях и один на теплоэлектроцентрали, но ситуация в энергосистеме остается сложной, сообщила НЭК «Укрэнерго»

«На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут производить электроэнергию из-за облачной погоды», — описал ситуацию системный оператор в своем телеграм-канале.

В то же время, он отметил, что из-за повышения температуры воздуха потребление утром во вторник на 1,6% ниже, чем в понедельник, но остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. «Укрэнерго» отметила, что вчера суточный максимум потребления был утром и всего 0,4% недотянул до рекордного в этом отопительном сезоне показателя 7 декабря.

«Поэтому очень важно продолжать внимательно относиться к пользованию энергоемкими электроприборами и потреблять э/э бережливо», — призывает НЭК.

Там уточнили, что объем аварийной помощи из Румынии и Польши в понедельник, когда она из-за недостаточности генерации привлекалась пятый день подряд, начиная с 7 декабря, составлял 3400 МВт-час.

«В то же время лимиты потребления не вводили, графики отключений не вводили и не прогнозируют», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Там также добавили, что пропускная способность высоковольтных сетей компании достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Экспорт по-прежнему не осуществляется, импорт почти на 20% выше показателя понедельника — его общий объем в утренние и вечерние часы из Словакии и Румынии составляет 2700 МВт-час (вчера было 2306 МВт-час), с максимальной мощностью в отдельные часы до 667 МВт (с 1 декабря техническая возможность импортировать 1700 МВт — ЕР).

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