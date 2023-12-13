В Укрэнерго объяснили разницу между коммерческим импортом электроэнергии и аварийной помощью — Finance.ua

В Укрэнерго объяснили разницу между коммерческим импортом электроэнергии и аварийной помощью
Коммерческий импорт электроэнергии дешевле, чем аварийная помощь для покрытия дефицита мощности, и дает гарантии того, что Украина получит необходимые объемы.
Об этом председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал «Energy Security Dialogue 2023: Устойчивость и Восстановление», передает Эспрессо.
«Мы создали определенную рамку, которая позволяет нам в этой непростой ситуации удерживать баланс в энергосистеме, но проблема негарантированности аварийной помощи — она основная, почему коммерческий импорт лучше. Даже вопрос не в деньгах, а в гарантированности. Коммерческий импорт плановый — он дешевле, но он и гарантирован», — объяснил он разницу между коммерческим импортом и аварийной помощью.
В то же время Кудрицкий отметил необходимость изменения рыночного регулирования.
«Импорт действительно в определенные часы есть, но для того, чтобы полностью покрыть дефицит, его недостаточно. Для того чтобы полностью покрывать дефицит, по сути, наше рыночное регулирование в Украине должно быть гармонизировано с европейским. Тогда у нас будет гораздо лучше ситуация с тем, чтобы привлекать более дешевый импорт из Европы, чем более дорогую аварийную помощь», — сказал председатель правления НЭК «Укрэнерго».
По его словам, цена аварийной помощи не фиксированная, она может меняться каждый час.
«Это очень сильно зависит от цен на смежных рынках: в Словакии, Румынии, Польше может быть ситуативно цена почти одинаковая, а иногда она значительно выше (мы говорим об аварийной помощи). Эта цена аварийной помощи — она не является абсолютно фиксированной, она является, по сути, ценой балансирующего рынка соседних стран, привязанных к этой цене — поэтому тоже варьируются, каждый час могут меняться», — сказал Кудрицкий.
Впрочем, основная проблема — не цена, а гарантии, подчеркнул он.
«Отказы могут быть, если у соседей наших нет „под рукой“ прямо сейчас дополнительных резервных мощностей, которые можно включить и нам помочь. Периодически когда мы обращаемся за аварийной помощью к нашим соседям, мы получаем информацию о том, что объем, который мы просим — в полной мере они не способны нам дать в конкретный момент или вообще у них есть проблемы с дополнительными мощностями», — пояснил Кудрицкий.
Он отметил, что Украина может брать аварийную помощь и от тех стран, с которыми нет общей границы, однако эта помощь будет дороже.
«К счастью, у нас достаточно много соседей и мы всегда можем эту аварийную помощь попросить у кого-то другого, если получили отказ. Более того, у нас есть договор со всеми европейскими операторами, по которому мы можем такую аварийную помощь брать не только у непосредственных соседей, а даже у стран, которые находятся за ними, например Германия. К этому мы еще не прибегали, такая помощь будет еще дороже, чем обычная аварийная помощь, но у нас есть такая опция», — резюмировал Кудрицкий.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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