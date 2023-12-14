Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии — Шмыгаль Сегодня 07:55 — Энергетика

Согласно решению ENTSO-E Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии, решая проблему дефицита мощностей в энергосистеме. Премьер-министр призвал активно использовать эту возможность, а также призвал граждан экономить электроэнергию.

Благодаря решению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Украина сможет импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании Антикризисного энергетического штаба, пишет УНН.

Есть решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, позволяющие частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Нужно активно использовать эти инструменты.

По данным Шмыгаля, в результате похолодания и увеличения потребления электроэнергии в энергосистеме страны наблюдается дефицит мощностей. Руководители профильных предприятий и ведомств доложили премьеру о шагах по стабилизации ситуации в энергосистеме. В частности, министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе восстановительной кампании на объектах, а также запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.

Также Шмыгаль призвал украинцев вносить свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы.

УНН По материалам:

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