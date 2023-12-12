Некоторым украинцам запретят отключать электроэнергию: как это будет работать — Finance.ua

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Некоторым украинцам запретят отключать электроэнергию: как это будет работать

Энергетика
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Некоторым украинцам запретят отключать электроэнергию: как это будет работать
Некоторым украинцам запретят отключать электроэнергию: как это будет работать
Минсоцполитики предлагает запретить отключать электроэнергию уязвимым категориям украинцев. Это не касается аварийных перерывов и использования графиков ограничений.
Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
К специальным дополнительным мерам защиты потребителей, отнесенным к категориям уязвимых потребителей, относятся:
  • 1) обязанность поставщика универсальных услуг предложить заключение договора о реструктуризации задолженности (при наличии) по оплате за потребленную электрическую энергию по определенному графику погашения задолженности, ежемесячный платеж в котором не будет превышать 20% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц;
  • 2) запрет инициировать отключение электроустановки уязвимого потребителя связан с неуплатой/уплатой не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.
Специальные дополнительные меры по защите уязвимых потребителей в части запрета отключения не распространяются на случаи плановых и/или аварийных перерывов в электроснабжении, применение графиков ограничений, аварийных и почасовых отключений.
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Уязвимые категории

К категории уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:
  • 1) получатели жилищных субсидий;
  • 2) лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;
  • 3) родители-воспитатели, принимающие на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и не являющихся получателями жилищных субсидий;
  • 4) многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;
  • 5) приемные семьи, в которые устроены трое и более детей; лица, осуществляющие опеку/попечительство над тремя и более детьми, и не являющиеся получателями жилищных субсидий; 6) бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, запитанного от электрических сетей, что подтверждается сведениями и/или документами, и которые не являются получателями жилищных субсидий;
  • 7) семьи с новорожденным ребенком в возрасте до 1 года, не являющиеся получателями жилищных субсидий.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч;
  • тариф на электроэнергию для населения в 2024 году может возрасти на 15% до 3 гривен за киловатт-час в случае принятия решения. Однако, как заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, до окончания отопительного сезона увеличивать цену неуместно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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