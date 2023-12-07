Приложение «Киев Цифровой» начало оповещать об отключении света — Finance.ua
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Приложение «Киев Цифровой» начало оповещать об отключении света

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Приложение «Киев Цифровой» начало оповещать об отключении света
Приложение «Киев Цифровой» начало оповещать об отключении света
Пользователи приложения «Киев Цифровой» уже могут первыми оперативно узнавать о введении и окончании экстренных или стабилизационных отключений электричества в Киеве.
Об этом сообщают «ДТЭК Киевские электросети».
Вы просили — мы сделали. Вместе с Киев Цифровой мы запускаем информирование о вводе и окончании экстренных или стабилизационных отключений. Без паники! Пока никаких отключений нет — энергосистема работает в штатном режиме! Но, если потребуется ввести экстренное или стабилизационное отключение, вы узнаете об этом очень быстро в приложении «Киев Цифровой», — говорят энергетики
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Чтобы подключить уведомления на своем смартфоне, нужно всего несколько шагов:
  • Обновить приложение на iOS или Android и открыть его.
  • Перейти к своему профилю.
  • Нажать «Адрес» и добавить или обновить нужный адрес. Количество адресов не ограничено.
  • После этого вам придет вопрос «Включить уведомление об отключении света в вашем доме?». Выберите ответ «Получать уведомления».
  • Вы сможете получать информацию круглосуточно или включить режим «Не беспокоить ночью».
В компании добавили, что в будущем планируют расширить партнерство с «Киев Цифровой» и информировать киевлян о плановых работах и ​​авариях в сетях.
Кстати, на Finance.ua вы можете узнать, какие приборы больше всего тянут электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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