Приложение «Киев Цифровой» начало оповещать об отключении света — Finance.ua

Приложение «Киев Цифровой» начало оповещать об отключении света Сегодня 15:55

Приложение «Киев Цифровой» начало оповещать об отключении света

Пользователи приложения «Киев Цифровой» уже могут первыми оперативно узнавать о введении и окончании экстренных или стабилизационных отключений электричества в Киеве.

Об этом сообщают «ДТЭК Киевские электросети».

Вы просили — мы сделали. Вместе с Киев Цифровой мы запускаем информирование о вводе и окончании экстренных или стабилизационных отключений. Без паники! Пока никаких отключений нет — энергосистема работает в штатном режиме! Но, если потребуется ввести экстренное или стабилизационное отключение, вы узнаете об этом очень быстро в приложении «Киев Цифровой», — говорят энергетики

Чтобы подключить уведомления на своем смартфоне, нужно всего несколько шагов:

Обновить приложение на iOS или Android и открыть его.

Перейти к своему профилю.

Нажать «Адрес» и добавить или обновить нужный адрес. Количество адресов не ограничено.

После этого вам придет вопрос «Включить уведомление об отключении света в вашем доме?». Выберите ответ «Получать уведомления».

Вы сможете получать информацию круглосуточно или включить режим «Не беспокоить ночью».

В компании добавили, что в будущем планируют расширить партнерство с «Киев Цифровой» и информировать киевлян о плановых работах и ​​авариях в сетях.

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