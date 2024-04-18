Выключение света: в «Укрэнерго» сообщили, кого будут отключать — Finance.ua
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Выключение света: в «Укрэнерго» сообщили, кого будут отключать

Энергетика
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Выключение света: в «Укрэнерго» сообщили, кого будут отключать
Выключение света: в «Укрэнерго» сообщили, кого будут отключать
Диспетчерский центр «Укрэнерго» призывает ежедневно экономить электроэнергию с 19:00 до 22:00.
Об этом сообщает компания.
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Сейчас энергетики одновременно работают над ликвидацией последствий массированных ракетных и дроновых ударов россиян и подготовкой к следующему отопительному сезону.
Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно большой.
«Графики ограничения мощности будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера в вечерние пиковые часы проходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. Объем помощи составил меньше процента от суточного объема потребления электроэнергии.
На утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран. Прогнозный объем привлеченной электроэнергии составит около 2% общего объема потребления. Напомним, что привлечение аварийной помощи от стран-соседей — стандартный инструмент взаимодействия синхронизированных энергосистем в случае экстренной потребности в электроэнергии. Украина, как и наши партнеры, в случае необходимости и, по возможности, также оказывает аварийную помощь.

россия уничтожила почти всю тепловую генерацию

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в этой связи просит предоставить Украине современные средства ПВО. «россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику.
Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам. россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой российского террора", — сказал он.
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Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

Гаджеты, которые помогут работать дома без света

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
УНІАН
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