Выключение света: в «Укрэнерго» сообщили, кого будут отключать — Finance.ua

Выключение света: в «Укрэнерго» сообщили, кого будут отключать Сегодня 13:00 — Энергетика

Выключение света: в «Укрэнерго» сообщили, кого будут отключать

Диспетчерский центр «Укрэнерго» призывает ежедневно экономить электроэнергию с 19:00 до 22:00.

Об этом сообщает компания.

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Сейчас энергетики одновременно работают над ликвидацией последствий массированных ракетных и дроновых ударов россиян и подготовкой к следующему отопительному сезону.

Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно большой.

«Графики ограничения мощности будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в вечерние пиковые часы проходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. Объем помощи составил меньше процента от суточного объема потребления электроэнергии.

На утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран. Прогнозный объем привлеченной электроэнергии составит около 2% общего объема потребления. Напомним, что привлечение аварийной помощи от стран-соседей — стандартный инструмент взаимодействия синхронизированных энергосистем в случае экстренной потребности в электроэнергии. Украина, как и наши партнеры, в случае необходимости и, по возможности, также оказывает аварийную помощь.

россия уничтожила почти всю тепловую генерацию

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в этой связи просит предоставить Украине современные средства ПВО. «россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику.

Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам. россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой российского террора", — сказал он.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

УНІАН По материалам:

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