Для Киева обновили графики отключения света — Finance.ua

Для Киева обновили графики отключения света Сегодня 12:01 — Энергетика

Для Киева обновили графики отключения света

Для Киева разработали новые графики отключения электроэнергии, согласно которым потребителей разделили на шесть групп. В случае новых атак государства-агрессора россии на энергоструктуру и повышенного потребления в Киеве могут ввести отключение света.

Об этом на брифинге 16 апреля рассказал генеральный директор ДТЭК «Киевские электросети» Денис Бондарь.

Бондарь отметил, что отопительный сезон удалось пройти без применения графиков отключений электроэнергии, однако после массированных атак агрессора ситуация в энергосистеме ухудшилась. По его словам, ДТЭК готовится к возможным проблемам с энергоснабжением.

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«Весенние атаки на энергообъекты привели к критическому состоянию энергосистемы Украины. Также мы имеем, что в случае повышенного спроса потребление электроэнергии с учетом тех повреждений на сети, которые сегодня есть, есть вероятность применения графиков», — подчеркнул Бондарь.

Но на сегодняшний день состояние энергосистемы стабильное, в Украине энергоснабжение предоставляется, сказал гендиректор.

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Бондарь пояснил, что по новым графикам потребителей разделили на шесть групп, чтобы учитывать текущую ситуацию. При этом остаются неизменными три зоны, демонстрирующие наличие или отсутствие света.

Белая — свет есть;

Темно-серая — света нет;

Светло-серая — возможны отключения.

С графиками можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Справка Finance.ua:

министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целями последних атак были объекты тепловой и гидрогенерации, то есть маневровые мощности, а также система передачи электроэнергии, а именно автотрансформаторы и подстанции;

энергетики компании «ДТЭК Киевские электросети» до начала отопительного сезона планируют отремонтировать 791 подстанцию ​​различного напряжения;



В 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.



Українські Новини По материалам:

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