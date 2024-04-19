Галущенко о наращивании мощностей ВИЭ: это не только цель «зеленой» трансформации, но и способ выживания для нас — Finance.ua

Галущенко о наращивании мощностей ВИЭ: это не только цель «зеленой» трансформации, но и способ выживания для нас Сегодня 09:34 — Энергетика

Галущенко о наращивании мощностей ВИЭ: это не только цель «зеленой» трансформации, но и способ выживания для нас

В рамках заседания 14-й Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency — IRENA) состоялось специальное мероприятие — презентация Программы перехода к зеленой энергии в Украине (UGETP), направленной на поддержание устойчивости украинской энергосистемы в условиях российских атак на энергетический сектор. К участникам мероприятия в онлайн-режиме присоединился министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго поблагодарил за проведение мероприятия инициаторов — генерального директора IRENA Франческо ла Камера, еврокомиссара Кадри Симсон, а также партнеров из США и Исландии. Министр подчеркнул, что Украина продолжает жить в условиях ежедневных обстрелов врагом объектов энергетической инфраструктуры.

В результате последних российских атак была разрушена значительная часть мощностей маневровой генерации, а также объектов системы передачи электроэнергии.

«Разрушение значительно больше, чем в 2022 — 2023 годах. Мы предстаем перед вызовами, как подготовиться и пройти следующую зиму. При таких обстоятельствах мы должны децентрализовать генерацию, максимально быстро нарастить мощности возобновляемых источников энергии и распределенной генерации», — отметил он.

В этих условиях инициатива IRENA по программе перехода к зеленой энергии в Украине (UGETP) имеет чрезвычайно важное значение. «Это не только вопрос „зеленого“ перехода — для нас это инструмент выживания», — отметил Герман Галущенко.

Еврокомиссар Кадри Симсон призвала участников Ассамблеи активно приобщаться к помощи украинскому энергосектору, отметив, что установка дополнительных мощностей ВИЭ станет важным вкладом в усиление устойчивости украинской энергосистемы. «Два года назад мы создали при Секретариате Энергетического Сообщества Фонд поддержки энергетики Украины.

Донорами этого фонда могут стать не только европейские государства или компании — он открыт для всех. И взносы очень нужны. Они могут быть использованы целенаправленно на ВИЭ, например, установку солнечных панелей и другие направления", — отметила еврокомиссар.

Участники мероприятия обсудили детали программы перехода к зеленой энергии в Украине (UGETP), инструменты и механизмы ее реализации. Ожидается, что официальная программа будет презентована в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

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