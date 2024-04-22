Галущенко сообщил, что является приоритетным для энергетики — Finance.ua

Галущенко сообщил, что является приоритетным для энергетики Сегодня 12:38 — Энергетика

Галущенко сообщил, что является приоритетным для энергетики

Развитие атомной и распределенной генерации является приоритетным.

Об этом министр энергетики Украины сказал в эфире Национального марафона «Единые новости».

«Если мы хотим роста экономики и чтобы не было дефицита электроэнергии, нам нужно строить атомную генерацию. Для того чтобы обеспечивать региональные узлы локальной генерацией, мы должны строить распределенную генерацию. Это два процесса, которые должны происходить и продолжаются одновременно», отметил он.

Он напомнил, что еще в прошлом году была одобрена Энергетическая стратегия Украины, которая определяет соответствующие направления ключевыми в развитии энергосектора.

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Галущенко отметил, что недавно начался процесс подготовки к строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по американской технологии АР-1000.

«Я уверен, что Украина станет первой страной в Европе, которая построит этот новый тип реактора. Это важный геополитический проект, потому что он о вытеснении российских атомных технологий. Поэтому важно не останавливаться», — добавил он.

с 19:00 до 22:00. Сейчас энергетики одновременно работают над ликвидацией последствий массированных ракетных и дроновых ударов россиян и подготовкой к следующему отопительному сезону. Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно большой. Напомним, Диспетчерский центр «Укрэнерго» призывает ежедневно сохранять электроэнергиюСейчас энергетики одновременно работают над ликвидацией последствий массированных ракетных и дроновых ударов россиян и подготовкой к следующему отопительному сезону. Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно большой.

россия уничтожила почти всю тепловую генерацию

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в этой связи просит предоставить Украине современные средства ПВО. «россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику.

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