Международная помощь: газовики прифронтовых областей получили 20 тонн оборудования от чешских партнеров — Finance.ua
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Международная помощь: газовики прифронтовых областей получили 20 тонн оборудования от чешских партнеров

Энергетика
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Международная помощь: газовики прифронтовых областей получили 20 тонн оборудования от чешских партнеров
Международная помощь: газовики прифронтовых областей получили 20 тонн оборудования от чешских партнеров
При тесной координации Минэнерго Украина получила от чешской газотранспортной компании GasNet Sluzby, s.r.o. 5 грузов гуманитарной помощи общим весом более 20 тонн.
Полученное газовое оборудование уже доставлено в компании Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Помощь пришла при содействии Секретариата Энергетического Сообщества через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM).
«Враг не прекращает прицельные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Благодарим чешских доноров за оборудование, которое поможет газовикам прифронтовых областей проводить ремонты и обеспечивать работу объектов критической инфраструктуры», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Отметим, что из Чехии за период полномасштабного вторжения поступило 13 грузов общим весом 53,8 тонн, в которые вошли трансформаторы тока и напряжения, легковые автомобили, газовое оборудование и другое необходимое оборудование.
По материалам:
Finance.ua
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