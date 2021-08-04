Тарифы, электроэнергия, инвестиции: Кубраков поставил задачу перед новым руководством УЗ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков поддержал назначение нового врио председателя правления АО «Укрзализныця», отметив необходимость сохранения корпоративной системы в компании. При этом он также очертил направления, на которых необходимо будет сосредоточиться новому руководству «Укрзализныци».
Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
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Новым врио председателя правления стал Александр Камышин, которого наблюдательный совет «Укрзализныци» рекомендовал назначить руководителем компании на время подготовки конкурса по избранию нового постоянного руководителя УЗ. Ожидается, что уже через несколько месяцев такая кандидатура будет предложена.
По словам Кубракова, Камышин в переходный период будет выполнять функции антикризисного менеджера.
Необходимость смены руководства АО «Укрзализныця» была продиктована управленческим кризисом, сложившимся в компании, и состоянием инфраструктуры. Эти вопросы были даже вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В итоге после долгих переговоров перечень конкретных шагов для выхода «Укрзализныци» из кризиса был сформирован. Министр поблагодарил представительства стран G7, руководство ЕБРР, ЕИБ и Всемирного банка за участие в переговорах и разработку конструктивного решения.
«При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб „Укрзализныци“, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично», — рассказал подробности Кубраков.
Он также назвал решения, срочной реализацией которых предстоит заняться новому руководству УЗ:
«Внедрение этих решений в кратчайшие сроки — это то, чего мы ожидаем от нового главы „Укрзализныци“», — подытожил министр.
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