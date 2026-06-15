МВФ согласовал первый пересмотр программы EFF: Украина может получить $690 млн Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Соглашение должно быть утверждено Исполнительным советом директоров МВФ в ближайшие недели

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) о первом пересмотре четырехлетней программы Extended Fund Facility (EFF) в размере 8,1 млрд долларов США и завершили консультации по статье IV с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит его в следующем месяце. При условии положительного решения Украина получит доступ к финансированию в объеме до 503 млн специальных прав заимствования (СПЗ), или около 690 млн долларов США в эквиваленте. Общий объем выплат по программе тогда вырастет до 2,2 млрд долларов США.

«Это соглашение должно быть утверждено Исполнительным советом директоров МВФ в ближайшие недели. Договоренность открывает путь к получению Украиной следующего транша по программе в 690 млн долларов. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта были выполнены. Согласован обновленный график реализации уже согласованных реформ. Мероприятия в рамках программы помогают поддерживать устойчивость финансовой системы Украины, несмотря на войну. Общий объем финансирования по программе составляет 8,1 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов уже поступило в Государственный бюджет Украины», — прокомментировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

МВФ отметил выполнение ключевых показателей программы

МВФ отметил, что четырехлетняя программа EFF для Украины является опорой экономической программы власти в условиях чрезвычайно высокой неопределенности. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта достигнуты, однако прогресс структурных реформ замедлился.

Соглашения на уровне персонала были достигнуты после согласования корректирующих мер по устранению отклонений, дополнительных обязательств в сфере политики и пересмотру графика реформ. Обсуждения в рамках консультаций по статье IV были сосредоточены на мероприятиях, направленных на стимулирование устойчивого послевоенного роста путем создания динамической рыночной экономики.

В частности, речь идет о реформах, призванных сделать налоговую систему более благоприятной для экономического роста, и мерах по сокращению крупного теневого сектора.

Прогноз экономики и оценка политики НБУ

Фонд ожидает, что в 2026 году темпы роста ВВП замедлятся до 1,0−1,6%, а также отмечает чрезвычайно высокие риски из-за длительной войны, в частности из-за атак на объекты энергетической и другой критической инфраструктуры.

МВФ также положительно оценивает действия Национального банка по поддержанию достаточного уровня международных резервов, сохранению финансовой устойчивости и стабилизации инфляционных ожиданий, несмотря на внешние потрясения.

Также МВФ положительно оценивает постепенное усиление курсовой гибкости, что способствует поглощению внешних шоков, защите международных резервов и предотвращению накопления внешних дисбалансов. В МВФ подчеркивают, что валютная либерализация продолжает осуществляться в соответствии с предварительно определенными условиями и согласовываться с общими целями монетарной и валютно-курсовой политики и обеспечения внешней устойчивости.

Банковский сектор и инвестиционный климат

В МВФ отмечают, что банки остаются хорошо капитализированными, ликвидными и имеют высокий уровень резервов, а также с 2024 наращивают предложение кредитов, несмотря на сложные условия.

В рамках программы власти обязались провести реформы, чтобы улучшить позиции Украины для привлечения частных инвестиций в послевоенное восстановление. В частности, речь идет о повышении устойчивости финансового сектора, усилении надзора и управлении кризисными ситуациями, а также развитии инфраструктуры финансового и капитального рынков в соответствии с международными стандартами.

Детенизация и налоговая политика

Фонд отмечает необходимость реализации фискальной политики с учетом ограничений в финансировании в соответствии с восстановлением устойчивости долговой нагрузки. Для этого следует избегать превышения запланированных расходов, быть готовым мобилизовать дополнительные внутренние доходы, определять возможные источники экономии для компенсации расходов и при необходимости увеличивать объемы внутреннего финансирования.

Учитывая значительные потребности в финансировании обороны и восстановления в среднесрочной перспективе, Украина должна продолжать работу над повышением эффективности налогового администрирования и совершенствованием налоговой политики с целью увеличения бюджетных поступлений.

Отдельное внимание в рамках пересмотра программы уделено мерам по сокращению масштабов теневой экономики. В Фонде отмечают, что детенизация остается самым справедливым и эффективным способом привлечения необходимых доходов в бюджет и одновременное содействие экономическому росту.

Такие реформы также помогут уравнять конкурентные условия, улучшить бизнес-среду и позиции Украины для успешной конкуренции на едином рынке ЕС. В МВФ отмечают, что реализация этого плана потребует решительных действий от власти для согласования законодательных изменений введения административных реформ.

Борьба с коррупцией

В Фонде также отмечают важность институциональных изменений в Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы для повышения эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов. МВФ также отмечает необходимость активизации реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией. Отмечается значимость ускорения реформ корпоративного управления государственными предприятиями и государственными банками.

Дальнейшее усиление роли наблюдательных советов, завершение конкурсных назначений руководства, повышение прозрачности и подотчетности, а также устранение выявленных недостатков системы управления являются важными предпосылками для защиты государственных ресурсов, восстановления доверия инвесторов и привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.