ПриватБанк выделил 2 млн грн на восстановление Киево-Печерской лавры Сегодня 14:34 — Казна и Политика

ПриватБанк выделил 2 млн грн на восстановление Киево-Печерской лавры

ПриватБанк направил 2 млн грн собственных средств на восстановление поврежденного вражеским ударом Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Также банк открывает Конверт , чтобы все желающие могли присоединиться к сбору на восстановление Лавры.

«Киево-Печерская лавра является партнером ПриватБанка в проекте, направленном на развитие цифровых платежных технологий в историко-культурных объектах в Украине. На прошлой неделе мы ввели возможность бесконтактной оплаты входа и просмотра выставок в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 июня в результате российского удара по столице впервые существенные повреждения получила Киево-Печерская лавра и другие культурные объекты рядом с ней и в других районах столицы.

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