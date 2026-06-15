0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня

Казна и Политика
13
Какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня
Какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня
В июне 2026 года физические лица-предприниматели должны своевременно выполнить ряд налоговых обязательств перед налоговой службой.
Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович.

Какие налоги нужно уплатить до 20 июня

До 20 июня ФЛП должны уплатить:
  • единый налог для плательщиков 1 группы за июнь — 332,80 грн;
  • единый налог для плательщиков 2 группы за июнь — 1 729,40 грн;
  • военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы за июнь — 864,70 грн.
В то же время, от уплаты единого налога и военного сбора могут быть освобождены мобилизованные предприниматели, а также ФЛП, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий.

До 15 июня

До 15 июня предпринимателям необходимо подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения, если они планируют:
  • перейти в другую группу единого налога;
  • перейти из общей системы налогообложения на упрощенную;
  • избрать упрощенную систему налогообложения с 1 июля 2026 года.

До 20 июня

До 20 июня предприниматели, которые планируют перейти из упрощенной системы налогообложения на общую с 1 июля 2026 года, должны подать соответствующее заявление в налоговую службу.
Если предприниматель отказался от упрощенной системы налогообложения в течение 2026 года, вернуться на единый налог он сможет только с 1 января 2027 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности взном продолжает начисляться.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПНалогиНалогоплательщикиЕдиный налог
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems