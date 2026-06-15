Какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня

В июне 2026 года физические лица-предприниматели должны своевременно выполнить ряд налоговых обязательств перед налоговой службой.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович.

Какие налоги нужно уплатить до 20 июня

До 20 июня ФЛП должны уплатить:

единый налог для плательщиков 1 группы за июнь — 332,80 грн;

единый налог для плательщиков 2 группы за июнь — 1 729,40 грн;

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы за июнь — 864,70 грн.

В то же время, от уплаты единого налога и военного сбора могут быть освобождены мобилизованные предприниматели, а также ФЛП, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий.

До 15 июня

До 15 июня предпринимателям необходимо подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения, если они планируют:

перейти в другую группу единого налога;

перейти из общей системы налогообложения на упрощенную;

избрать упрощенную систему налогообложения с 1 июля 2026 года.

До 20 июня

До 20 июня предприниматели, которые планируют перейти из упрощенной системы налогообложения на общую с 1 июля 2026 года, должны подать соответствующее заявление в налоговую службу.

Если предприниматель отказался от упрощенной системы налогообложения в течение 2026 года, вернуться на единый налог он сможет только с 1 января 2027 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности взном продолжает начисляться.

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