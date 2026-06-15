Какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня

единый налог для плательщиков 1 группы за июнь — 332,80 грн;
единый налог для плательщиков 2 группы за июнь — 1 729,40 грн;
военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы за июнь — 864,70 грн.
В то же время, от уплаты единого налога и военного сбора могут быть освобождены мобилизованные предприниматели, а также ФЛП, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий.
До 15 июня
До 15 июня предпринимателям необходимо подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения, если они планируют:
перейти в другую группу единого налога;
перейти из общей системы налогообложения на упрощенную;
избрать упрощенную систему налогообложения с 1 июля 2026 года.
До 20 июня
До 20 июня предприниматели, которые планируют перейти из упрощенной системы налогообложения на общую с 1 июля 2026 года, должны подать соответствующее заявление в налоговую службу.
Если предприниматель отказался от упрощенной системы налогообложения в течение 2026 года, вернуться на единый налог он сможет только с 1 января 2027 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности взном продолжает начисляться.