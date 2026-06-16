В Минобороны объяснили, откуда возьмут деньги на повышение выплат военным Сегодня 11:36 — Казна и Политика

Деньги нашли внутри Министерства обороны

Повышение выплат для военнослужащих ВСУ профинансируют за счет бюджета Министерства обороны.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник, сообщает «Суспільне».

«Эти деньги мы нашли внутри Министерства обороны, без дополнительных расходов или перераспределения бюджета», — сказал он.

Читайте также Поступления военного сбора выросли на четверть

В то же время чиновник отказался назвать общую сумму, необходимую для повышения выплат военнослужащим.

Комментируя уточняющий вопрос о том, учтены ли расходы на повышение денежного довольствия в последних изменениях в закон о Государственном бюджете, которые Верховная Рада одобрила 10 июня, Баник отметил:

«Бюджет не может учитывать вещи, которые еще не приняты. Сначала утверждение планов, программ и так далее, а потом уже утверждение бюджета».

Что известно о повышении выплат

Ранее Finance.ua рассказывал , что Владимир Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих.

«Первое — выплаты. Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце. Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», — сказал президент.

Позже Министерство обороны опубликовало детали новой реформы войска. Так, украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после которых гарантированно получат право на отсрочку. Самые высокие выплаты предусмотрены для пехотных должностей на передовой.

Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не более 460 000 гривен.

Боевой контракт будет рассчитан на пилотов БПЛА, операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллеристов. Срок контракта — 24 месяца. Что касается выплат: чем ближе военный к первой линии, тем больше у него зарплата. Минимально — 30 000 гривен, максимально — 120 тысяч гривен в месяц.

Продолжительность отсрочки будет рассчитываться по принципу «чем дольше воевал — тем дольше отсрочка».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.