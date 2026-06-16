В Минобороны объяснили, откуда возьмут деньги на повышение выплат военным

В то же время чиновник отказался назвать общую сумму, необходимую для повышения выплат военнослужащим.
Комментируя уточняющий вопрос о том, учтены ли расходы на повышение денежного довольствия в последних изменениях в закон о Государственном бюджете, которые Верховная Рада одобрила 10 июня, Баник отметил:
«Бюджет не может учитывать вещи, которые еще не приняты. Сначала утверждение планов, программ и так далее, а потом уже утверждение бюджета».
Что известно о повышении выплат
Ранее Finance.ua рассказывал, что Владимир Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих.
«Первое — выплаты. Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце. Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», — сказал президент.
Позже Министерство обороны опубликовало детали новой реформы войска. Так, украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после которых гарантированно получат право на отсрочку. Самые высокие выплаты предусмотрены для пехотных должностей на передовой.
Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не более 460 000 гривен.
Боевой контракт будет рассчитан на пилотов БПЛА, операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллеристов. Срок контракта — 24 месяца. Что касается выплат: чем ближе военный к первой линии, тем больше у него зарплата. Минимально — 30 000 гривен, максимально — 120 тысяч гривен в месяц.
Продолжительность отсрочки будет рассчитываться по принципу «чем дольше воевал — тем дольше отсрочка».