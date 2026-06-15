Поступления военного сбора выросли на четверть
- город Киев — 25,6 млрд грн;
- Днепропетровская область — 8,3 млрд грн;
- Львовская область — 6,2 млрд грн;
- Харьковская область — 4,9 млрд. грн.
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