Поступления военного сбора выросли на четверть Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Поступления военного сбора выросли на четверть

В январе-мае текущего года плательщики перечислили в бюджет 77,4 млрд грн военного сбора.

Этот показатель на 25,5% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Тогда сумма сбора составила 61,6 млрд. грн.

Наибольший финансовый вклад среди регионов Украины обеспечили:

город Киев — 25,6 млрд грн;

Днепропетровская область — 8,3 млрд грн;

Львовская область — 6,2 млрд грн;

Харьковская область — 4,9 млрд. грн.

Каждая гривна из этого сбора — это прямая инвестиция в обороноспособность страны, обеспечение наших военных и стабильность государства.

Напоминаем, самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

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