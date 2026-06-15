0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поступления военного сбора выросли на четверть

Казна и Политика
32
Поступления военного сбора выросли на четверть
Поступления военного сбора выросли на четверть
В январе-мае текущего года плательщики перечислили в бюджет 77,4 млрд грн военного сбора.
Этот показатель на 25,5% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Тогда сумма сбора составила 61,6 млрд. грн.
Наибольший финансовый вклад среди регионов Украины обеспечили:
  • город Киев — 25,6 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 8,3 млрд грн;
  • Львовская область — 6,2 млрд грн;
  • Харьковская область — 4,9 млрд. грн.
Каждая гривна из этого сбора — это прямая инвестиция в обороноспособность страны, обеспечение наших военных и стабильность государства.
Напоминаем, самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы.
Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems