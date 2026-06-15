Как будет работать новый налог с цифровых платформ — объяснение Гетманцева Сегодня 11:10 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Документ вводит международные стандарты автоматического обмена информацией о доходах, полученных через маркетплейсы, сервисы такси, доставки, аренды жилья и другие цифровые платформы, а также создает условия для прозрачного налогообложения таких доходов.

Об этом в интервью пресс-службе Аппарата Верховной Рады рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, закон состоит из нескольких блоков: международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, упрощения выполнения налоговых обязанностей операторами платформ в Украине и налогообложения доходов физических лиц-резидентов, полученных через такие сервисы.

Отдельные нормы вступят в силу уже с 1 ноября, в частности, по обязательной регистрации операторов платформ в Государственной налоговой службе. В то же время большинство положений закона начнет действовать с 1 января 2027 года.

Гетманцев сообщил, что по сравнению с первоначальной редакцией Министерства финансов законопроект был существенно доработан.

В частности, из документа исключили норму об обязательном раскрытии банковской тайны. Также было отказано от идеи специальных банковских счетов, к которым могла бы получить доступ налоговая служба.

Кроме того, в закон включили льготу по продаже товаров в пределах 2 тыс. евро без налогообложения. Также физическим лицам-предпринимателям разрешили работать через цифровые платформы, в то время как в предыдущей редакции это ограничивалось.

Он уверен, что закон будет стимулировать переход к официальной занятости, но ФЛП не станет больше.

Налоги будут удерживать сами платформы

Одной из ключевых новаций станет механизм автоматического администрирования налогов. Цифровые платформы будут самостоятельно удерживать налог с доходов пользователей и перечислять его в бюджет.

Также закон предусматривает льготу при продаже товаров через цифровые платформы. Доходы от реализации товаров на сумму до 2 тыс. евро в год облагаться налогом не будут.

Кроме того, для доходов, полученных через цифровые платформы, вводится пониженная ставка налогообложения. Если сейчас совокупная налоговая нагрузка составляет 23% (налог на доходы физических лиц и военный сбор), то после вступления закона в силу ставка составит 10% без уплаты военного сбора.

По словам Гетманцева, ставка напрямую связана с военным сбором. Военный сбор действует по ставке 5% на период военного положения и в течение трех лет после его завершения. На четвертый год после отмены военного положения ставка сбора снизится до 1,5%. Соответственно, налоговая ставка для доходов через цифровые платформы также будет скорректирована. После завершения трехлетнего периода она составит 6,5%, а после полной отмены военного сбора — 5%.

Подавать декларацию большинству пользователей не придется

По словам Гетманцева, пользователям зарегистрированных цифровых платформ не нужно будет самостоятельно подавать налоговые декларации.

Реестр операторов платформ будет доступен на сайте ГНС. Если лицо будет пользоваться платформой, не зарегистрированной в Украине, для него будут действовать общие правила налогообложения.

Глава комитета отметил, что доходы через цифровые платформы получают до полумиллиона граждан Украины, среди которых курьеры, водители такси и продавцы товаров.

«Для такого большого количества людей норма об обязанности подачи деклараций слишком обременительна. Закон же призван упростить жизнь украинцев. Единственное требование — работать через зарегистрированную платформу. Реестр операторов платформ будет доступен на сайте ГНС. Если же человек работает через незарегистрированную платформу, то будут действовать общие правила налогообложения. При этом сами платформы заинтересованы в регистрации, ведь зарегистрированные операторы получают конкурентное преимущество как легальный бизнес», — уточнил Гетманцев.

По его словам, более 95% граждан продают через платформы товаров менее чем на 2 тыс. евро в год. Поэтому большинство пользователей, не занимающихся торговлей на постоянной основе, не ощутят существенных изменений.

Как это будет работать

На платформы возлагаются четыре обязанности. В первую очередь операторы платформ должны зарегистрироваться в ГНС, если продавцы из Украины получают доходы через такие платформы.

Также платформы должны реально идентифицировать личность. Это означает, что с этими сервисами не смогут работать граждане, скрывающие личность или анонимные.

Платформы товаров облагают доход пользователя от 2000 евро в год по ставке 10% и перечисляют эти деньги в государственный бюджет.

В свою очередь платформы услуг облагают доходы от нуля и так же перечисляют деньги в бюджет. Кроме того, платформы должны предоставить налоговым органам информацию о доходах, полученных продавцом.

«Раньше все должны были заполнять декларацию, заходить в электронный кабинет, сверять, сколько средств получили в течение года. А теперь человек даже не будет чувствовать, что что-то происходит. Теперь эта работа переведена на платформы, которые сделают все одним кликом», — пояснил нардеп.

К примеру, если в службе доставки работает 100 тысяч курьеров, то их всех нужно идентифицировать, вести учет доходов и удержать налоги. Вопрос только в том, чтобы это происходило автоматически.

«Поэтому мы обсудили с представителями платформ, что они сделают разовые инвестиции в разработку программного обеспечения. Дальше работа будет такая же простая, как и до этого. Кроме того, международные платформы, которые уже отчитываются о доходах продавцов другим странам, которые присоединились к DPI, уже настроить все необходимые процессы и теперь могут просто распространить их и на продажу. бухгалтеров, чтобы это все учитывать. Сегодня цифровизация дает нам возможность делать это вообще без участия человека. Поэтому и нужно программное обеспечение», — отметил Гетманцев.

Читайте также В OLX отреагировали на новости о налоговом законе: что говорят в компании

Отчет операторов платформ будет осуществляться раз в год в электронной форме. Украинские операторы и операторы из стран, не присоединившихся к DPI, отчитываются напрямую Украине. Операторы-нерезиденты могут использовать специальное портальное решение Государственной налоговой службы.

Операторы платформ из стран, которые присоединились к DPI (квалифицированные операторы), отчитываются в налоговые органы в своей юрисдикции, а в дальнейшем Украина будет обмениваться этой информацией с соответствующей страной в рамках международного автоматического обмена.

«То есть, если человек продает на 10 платформах, а на каждой получает с продажи 1000 евро дохода в год, Налоговая посчитает и скажет, что с дохода в 8 000 евро нужно заплатить 10%», — уточнил председатель Комитета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.