Официальная позиция OLX относительно законопроекта о налогообложении цифровых платформ
Верховная Рада 8 апреля проголосовала в первом чтении за законопроект № 15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. OLX положительно оценила принятие этого закона, отметив, что финальный текст отвечает лучшим европейским практикам.
Об этом сообщила пресс-служба OLX.
«Мы удовлетворены, что наши мнения и позиции учтены, и законопроект принят в формате, который в целом соответствует европейской практике», — заявили в компании.
Кто и сколько будет платить
Налогообложению не подлежат продажи, если:
- пользователь совершает менее 30 операций в год;
- общий доход от продаж не превышает 2000 евро.
Если продавец превышает эти лимиты, цифровая платформа (например, OLX) начнет выполнять функцию налогового агента. Это означает, что сервис будет обязан отчитываться о доходах таких пользователей и обеспечивать уплату налогов от их имени.
В OLX подчеркнули, что для обеспечения надлежащего внедрения на стороне платформ очень важно предоставить компаниям достаточно времени на подготовку.
Что останется неизменным
Редакция законопроекта к первому чтению содержит ряд важных ограничений:
- положений о раскрытии полной банковской информации пользователей в тексте нет;
- обязанность открывать специальные счета для торговли на маркетплейсах не вводится.
«Для наших пользователей это означает, что существенных изменений здесь и сейчас не произойдет, ведь закон вступит в силу не ранее 2027 года. Более того, новые правила будут касаться только тех, кто совершает более 30 продаж в год или продает товаров на сумму более 2000 евро», — отметила пресс-служба платформы.
В компании подытожили, что в 2026 году пользователям платформы не нужно ничего менять, можно безопасно продавать и покупать на OLX, как и прежде.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Министерство финансов писал, что электронные платформы, которые только выполняют функцию размещения объявлений, не подпадают под новое регулирование.
Законопроектом предусмотрено установление не облагаемого налогом порога на уровне 2 тыс. евро в год для продажи товаров физическими лицами. Это означает, что разовые продажи личных или подержанных вещей не облагаются налогом. Воспользоваться упрощенным режимом смогут физические лица:
- не используют наемный труд;
- получают доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год);
- не осуществляют продажу подакцизных товаров.
