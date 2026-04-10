Официальная позиция OLX относительно законопроекта о налогообложении цифровых платформ

Закон вступит в силу не ранее 2027 года

Верховная Рада 8 апреля проголосовала в первом чтении за законопроект № 15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. OLX положительно оценила принятие этого закона, отметив, что финальный текст отвечает лучшим европейским практикам.

Об этом сообщила пресс-служба OLX

«Мы удовлетворены, что наши мнения и позиции учтены, и законопроект принят в формате, который в целом соответствует европейской практике», — заявили в компании.

Кто и сколько будет платить

Налогообложению не подлежат продажи, если:

пользователь совершает менее 30 операций в год;

в год; общий доход от продаж не превышает 2000 евро.

Если продавец превышает эти лимиты, цифровая платформа (например, OLX) начнет выполнять функцию налогового агента. Это означает, что сервис будет обязан отчитываться о доходах таких пользователей и обеспечивать уплату налогов от их имени.

В OLX подчеркнули, что для обеспечения надлежащего внедрения на стороне платформ очень важно предоставить компаниям достаточно времени на подготовку.

Что останется неизменным

Редакция законопроекта к первому чтению содержит ряд важных ограничений:

положений о раскрытии полной банковской информации пользователей в тексте нет;

пользователей в тексте нет; обязанность открывать специальные счета для торговли на маркетплейсах не вводится.

«Для наших пользователей это означает, что существенных изменений здесь и сейчас не произойдет, ведь закон вступит в силу не ранее 2027 года. Более того, новые правила будут касаться только тех, кто совершает более 30 продаж в год или продает товаров на сумму более 2000 евро», — отметила пресс-служба платформы.

В компании подытожили, что в 2026 году пользователям платформы не нужно ничего менять, можно безопасно продавать и покупать на OLX, как и прежде.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Министерство финансов писал , что электронные платформы, которые только выполняют функцию размещения объявлений, не подпадают под новое регулирование.

Законопроектом предусмотрено установление не облагаемого налогом порога на уровне 2 тыс. евро в год для продажи товаров физическими лицами. Это означает, что разовые продажи личных или подержанных вещей не облагаются налогом. Воспользоваться упрощенным режимом смогут физические лица:

не используют наемный труд;

получают доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год);

не осуществляют продажу подакцизных товаров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.