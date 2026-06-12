Налог на OLX принят. Сколько теперь будут взимать с онлайн-продаж и кого это не коснется Сегодня 11:12 — Личные финансы

Налог на OLX принят. Сколько теперь будут взимать с онлайн-продаж и кого это не коснется

Продали на ОЛХ? Придется заплатить в государственную казну пошлину. Верховная Рада приняла закон о налоге на онлайн-продажи товаров и услуг в интернете, который в народе уже окрестили «налогом на OLX».

Суть закона

Все онлайн-платформы, например OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik, Uber и другие — будут автоматически взимать налог с доходов продавцов и поставщиков услуг, а также будут отчитываться перед Государственной налоговой службой.

Так что налог будет составлять 10% от дохода: 5% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть, маркетплейсы фактически станут налоговыми агентами: самостоятельно удерживают налоги и передают отчеты налоговикам.

Важный нюанс

Если вы продаете личные, подержанные вещи и не занимаетесь продажами регулярно, налог будет взиматься только если продадите за год товаров на сумму более 2 тысяч евро или проведете 30 операций по продаже.

Предприниматели, зарегистрированные как ФЛП, будут работать, как раньше — они платят налоги по собственным стандартным ставкам, и на них 10% налога не распространяется. Поэтому в результате повышения цен на подержанные вещи или товары ФЛП, скорее всего, не ожидается. Цель закона — вывести из тени тех, кто раньше не платил налоги, и теперь они будут вынуждены учитывать эти 10% в ценах.

Однако, это еще не все. Документ предусматривает возможность блокировать сайты и приложения, как украинские, так и иностранные, которые отказываются сотрудничать с налоговыми органами или не предоставляют отчеты о деятельности.

Маркетплейсы предостерегают, что продавцы могут уйти в соцсети или продавать лично, что повысит риск мошенничества. В то же время, эти платформы отмечали, что новые правила защищают простых граждан от несправедливой нагрузки, а не тех, кто уклонялся от налогообложения.

Кроме этого, операторы предоставления услуг Uklon, Bolt, Uber и Glovo с самого начала поддерживали принятие закона, хотя и высказывали некоторые замечания. Поддерживали закон и бизнес-ассоциации. Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев во время голосования сообщил: благодаря этому налогу в бюджет будет ежегодно поступать около 20 миллиардов гривен.

Так как налоги на ОЛХ заработают, обязательно это разберем в отдельном видео.

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