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Зеленский ввел санкции против 10 российских операторов связи и интернет-провайдеров

Казна и Политика
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Ограничения введены в отношении интернет-провайдеров, операторов спутниковой связи и компаний, обеспечивающих трансляцию российских телеканалов
Ограничения введены в отношении интернет-провайдеров, операторов спутниковой связи и компаний, обеспечивающих трансляцию российских телеканалов
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Кто попал под санкции

В санкционный пакет вошли компании, которые обеспечивают конфиденциальные каналы связи для российских оккупационных сил и подконтрольных им администраций, а также предоставляют доступ в интернет на временно оккупированных территориях Украины сотрудничающим с россией субъектам.
Кроме того, ограничения введены в отношении интернет-провайдеров, операторов спутниковой связи и компаний, обеспечивающих трансляцию российских телеканалов.
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Среди подсанкционных компаний — «Луганские коммуникации» и «Мобильные коммуникационные системы», которые россия использует для распространения своих нарративов и лжи о ситуации в Украине.
Также санкции применены к федеральному оператору спутниковой и телекоммуникационной связи «Амтел-Связь», который обеспечивает связь, в частности, для российских властей, и предприятие «Космическая связь», обеспечивающее защищенные каналы связи для ведения войны против Украины.

Синхронизация санкций с партнерами

Украина передаст всю информацию об этих компаниях партнерам и поднимет вопрос о синхронизации санкций в международных юрисдикциях.
«Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины незаконна. Компании, сознательно работающие на ВОТ и обслуживающие оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы. Именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной их деятельность не только на временно оккупированных территориях, но и где угодно за пределами россии», — подчеркнул советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что санкции западных стран уже нанесли россии экономические потери на сумму от $1,2 трлн до $1,5 трлн.
По материалам:
Finance.ua
СанкцииЗеленскийОфис Президента
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