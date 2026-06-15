Налоговые споры предлагают разрешать вне судов
В судах находятся десятки тысяч налоговых споров
Что предусматривает законопроект
- возможность урегулирования спора вне суда с участием независимого медиатора;
- добровольное участие в процессе для обеих сторон;
- конфиденциальность процедуры и поиск решения, приемлемого как для налогоплательщика, так и для налогового органа;
- заключение обязательного для выполнения соглашения в случае достижения компромисса между сторонами;
- право налогоплательщика обратиться в суд или продолжить административное обжалование, если компромисс не будет достигнут.
От 5 копеек до 30 грн: изменения себестоимости проезда в общественном транспорте
Партнерская5 стратегий заработка на криптодепозитах: от стабильного дохода до максимизации прибыли
ЕБРР и ЕС собираются профинансировать восстановление отопления в Харькове на 32 млн евро
Поляки передумали ограничивать автобусное движение через пункт «Шегини-Медыка»
В НБУ объяснили, что ускорило рост цен в Украине
Дороги столицы готовят к проливным дождям — детали