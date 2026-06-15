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Налоговые споры предлагают разрешать вне судов

Казна и Политика
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В судах находятся десятки тысяч налоговых споров
В судах находятся десятки тысяч налоговых споров
Государственная налоговая служба разработала законопроект о налоговой медиации, который позволит бизнесу и налоговым органам разрешать часть споров без обращения в суд.
Об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время X Международного форума «Медиация и Право».
При этом медиация не заменит административное или судебное обжалование, а станет дополнительной возможностью для бизнеса.
В то же время глава ГНС ​​отметила, что не каждый налоговый спор должен заканчиваться в суде, потому что это потеря времени и ресурсов как для государства, так и для плательщика.

В судах находятся десятки тысяч налоговых споров

В настоящее время в судах находится около 65 тысяч налоговых споров, а ежегодно ГНС рассматривает от 10 до 13 тысяч жалоб в рамках административного обжалования.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предлагает:
  • возможность урегулирования спора вне суда с участием независимого медиатора;
  • добровольное участие в процессе для обеих сторон;
  • конфиденциальность процедуры и поиск решения, приемлемого как для налогоплательщика, так и для налогового органа;
  • заключение обязательного для выполнения соглашения в случае достижения компромисса между сторонами;
  • право налогоплательщика обратиться в суд или продолжить административное обжалование, если компромисс не будет достигнут.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Государственная налоговая служба запустила новый электронный сервис для бизнеса, работающий в сфере продажи горючего, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Сервис будет помогать предпринимателям своевременно отслеживать изменения в лицензионных данных.
По материалам:
Finance.ua
ГНСНалогоплательщики
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