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Поляки передумали ограничивать автобусное движение через пункт «Шегини-Медыка»

Казна и Политика
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Автобусное движение через пункт пропуска «Шегини-Медыка» летом не будут ограничивать, как это планировалось ранее: Украина договорилась с Польшей об отсрочке таких ограничений.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
«Решение о временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу с 15 июня 2026 года на полтора года, о котором польская сторона сообщила накануне, будет отсрочено», — сообщает таможня.
Вопрос урегулирован по результатам переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии Посольства Украины в Польше.
Минразвития Украины сообщает, что по результатам переговоров достигнута договоренность об обеспечении оформления автобусов на период летнего сезона даже в условиях проведения ремонтных работ.
О дальнейших этапах реализации проекта реконструкции и возможных изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно.
По материалам:
Економічна Правда
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