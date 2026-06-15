Поляки передумали ограничивать автобусное движение через пункт «Шегини-Медыка» Сегодня 06:50 — Казна и Политика

Автобусное движение через пункт пропуска «Шегини-Медыка» летом не будут ограничивать, как это планировалось ранее: Украина договорилась с Польшей об отсрочке таких ограничений.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«Решение о временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу с 15 июня 2026 года на полтора года, о котором польская сторона сообщила накануне, будет отсрочено», — сообщает таможня.

Вопрос урегулирован по результатам переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии Посольства Украины в Польше.

Минразвития Украины сообщает, что по результатам переговоров достигнута договоренность об обеспечении оформления автобусов на период летнего сезона даже в условиях проведения ремонтных работ.

О дальнейших этапах реализации проекта реконструкции и возможных изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно.

Економічна Правда По материалам:

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