ЕБРР и ЕС собираются профинансировать восстановление отопления в Харькове на 32 млн евро Сегодня 09:33 — Казна и Политика

ЕБРР и ЕС собираются профинансировать восстановление отопления в Харькове на 32 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить Харькову кредит в размере 15 млн евро на восстановление централизованного теплоснабжения, подкрепленный 17 млн ​​евро гранта от Европейского Союза.

Об этом идет речь на сайте ЕБРР.

Проект находится на финальных стадиях утверждения и ожидает финального рассмотрения.

«Кредит станет частью более широкого пакета финансирования, который также включает инвестиционный грант в размере 17 млн ​​евро от ЕС. Учитывая риски, вызванные войной, кредит также получит частичную гарантию, предоставленную ЕС», — отмечается в описании проекта.

Средства будут направлены на приобретение до 22 малых и средних модульных котельных на природном газе с когенерационными установками, а также отдельно 5 малых когенерационных установок для уже имеющихся котельных.

Также в ЕБРР отметили, что проект позволит сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 19 091 тонну CO2-экв.

Економічна Правда По материалам:

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