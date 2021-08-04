Билл Гейтс опустился в списке богатейших людей мира

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке самых богатых людей мира после развода со своей женой Мелиндой Френч Гейтс.
Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, после передачи акций бывшей жене состояние Гейтса упало до 129,6 миллиарда долларов. Из-за этого американский предприниматель уступил четвертое место в списке богатейших людей мира основателю Facebook Марку Цукербергу.
Билл и Мелинда Френч Гейтс официально развелись 2 августа после 27 лет брака.
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После того, как в начале мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе, Мелинда получила от бывшего мужа акции на общую сумму более трех миллиардов долларов США.
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