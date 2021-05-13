После развода с Биллом Гейтсом его жена получила акции на $3 миллиарда

После того, как в начале мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе, Мелинда получила от бывшего мужа акции на общую сумму более трех миллиардов долларов США.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Инвестиционная компания Cascade Investment, созданная Биллом Гейтсом, передала акции фирмы Deere&Co Мелинде Френч Гейтс, в результате чего общая сумма, которую она получила с момента объявления о разводе в этом месяце, превысила 3 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении.
Как отмечается, производитель сельскохозяйственной техники — компания Deere&Co, была одним из крупнейших активов Билла Гейтса.
Как сообщалось ранее, после другого громкого развода — Джеффа Безоса и его жены Маккензи Скотт в 2019 году — последняя получила 16% акций компании бывшего мужа — Amazon.com Inc. Госпожа Скотт, после этого стала четвертой женщиной в мире по размеру состояния.
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