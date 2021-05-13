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После развода с Биллом Гейтсом его жена получила акции на $3 миллиарда

После развода с Биллом Гейтсом его жена получила акции на $3 миллиарда

После того, как в начале мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе, Мелинда получила от бывшего мужа акции на общую сумму более трех миллиардов долларов США.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Инвестиционная компания Cascade Investment, созданная Биллом Гейтсом, передала акции фирмы Deere&Co Мелинде Френч Гейтс, в результате чего общая сумма, которую она получила с момента объявления о разводе в этом месяце, превысила 3 ​​миллиарда долларов США», — говорится в сообщении.

Как отмечается, производитель сельскохозяйственной техники — компания Deere&Co, была одним из крупнейших активов Билла Гейтса.

Как сообщалось ранее, после другого громкого развода — Джеффа Безоса и его жены Маккензи Скотт в 2019 году — последняя получила 16% акций компании бывшего мужа — Amazon.com Inc. Госпожа Скотт, после этого стала четвертой женщиной в мире по размеру состояния.

Справка Finance.ua:

  • Основатель одной из крупнейших компаний современности Microsoft Билл Гейтс рассказал, что разводится с женой. Они прожили 27 лет в браке.
  • Ранее сообщалось, что Cascade Investment, холдинговая компания Билла Гейтса, созданная на выручку от продажи акций и дивидендов Microsoft Corp., перевела ценные бумаги на сумму более $ 2,4 млрд Мелинде Гейтс на следующий день после того, как пара объявила о разводе.

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По материалам УКРИНФОРМ
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