В мире появился девятый миллиардер с состоянием более 100 млрд долларов

Стив Балмер, бывший генеральный директор корпорации Microsoft, накопил собственный капитал на сумму более 100 миллиардов долларов, что делает его девятым человеком в мире, достигшим этой отметки.
Об этом пишет Bloomberg.
Известно, что 65-летний Стив Балмер покинул пост в Microsoft в 2014 году. В настоящее время он владеет баскетбольным клубом Los Angeles Clippers. С начала 2021 года состояние Балмера выросло более чем на 20 миллиардов долларов.
Кто еще в списке самых богатых людей мира?
По версии Bloomberg, среди самых богатых людей мира находятся Джеф Безос, Илон Маск, Бернар Арно, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Сергей Брин и Уоррен Баффет. Почти все указанные миллиардеры являются американцами и связаны они с крупнейшими технологическими компаниями мира. Исключением среди них является французский магнат Бернар Арно, возглавляющий группу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
А основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон вплотную приблизился к тому, чтобы стать десятым участником этого неофициального клуба: его состояние достигло 98,6 миллиарда долларов, а их размер увеличился на 18,9 миллиарда долларов с начала года.
В общем 10 самых богатых миллиардеров мира, включая Эллисона, с начала года обогатились примерно на 245 миллиардов долларов. Сейчас сумма их состояния достигает 1,36 триллиона долларов.
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