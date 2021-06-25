0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 286 0

В мире появился девятый миллиардер с состоянием более 100 млрд долларов

В мире появился девятый миллиардер с состоянием более 100 млрд долларов

Стив Балмер, бывший генеральный директор корпорации Microsoft, накопил собственный капитал на сумму более 100 миллиардов долларов, что делает его девятым человеком в мире, достигшим этой отметки.

Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что 65-летний Стив Балмер покинул пост в Microsoft в 2014 году. В настоящее время он владеет баскетбольным клубом Los Angeles Clippers. С начала 2021 года состояние Балмера выросло более чем на 20 миллиардов долларов.

Кто еще в списке самых богатых людей мира?

По версии Bloomberg, среди самых богатых людей мира находятся Джеф Безос, Илон Маск, Бернар Арно, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Сергей Брин и Уоррен Баффет. Почти все указанные миллиардеры являются американцами и связаны они с крупнейшими технологическими компаниями мира. Исключением среди них является французский магнат Бернар Арно, возглавляющий группу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

А основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон вплотную приблизился к тому, чтобы стать десятым участником этого неофициального клуба: его состояние достигло 98,6 миллиарда долларов, а их размер увеличился на 18,9 миллиарда долларов с начала года.

В общем 10 самых богатых миллиардеров мира, включая Эллисона, с начала года обогатились примерно на 245 миллиардов долларов. Сейчас сумма их состояния достигает 1,36 триллиона долларов.

По материалам Украинский капитал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.