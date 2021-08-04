Киев запустил систему получения спецпропусков: как оформить

В Киеве разработали электронную систему для получения спецпропусков в общественном транспорте. Сегодня в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает пресс-служба КГГА.

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«Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города», – сообщил Алексей Кулеба.

Он отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

Для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно выполнить следующие действия:

авторизоваться в системе с помощью КЭП . Руководитель может добавить до10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе;

заполнить электронную форму заявки. Предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей – виды деятельности в соответствии с КВЭД ;

ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты Киев Цифровой каждого работника. Для предотвращения фальсификации, всех работников, представленных в списке, будут проверяться по трудоустройству в указанном учреждении, предприятии или организации;

информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков на каждого работника можно получить в системе.

Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике транспортная карта работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь транспортную карту. Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение Киев Цифровой и добавив транспортную карту.

Будут работать карты трех видов – транспортная карта нового образца, старого образца и карта киевлянина.

Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.