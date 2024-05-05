Некоторые страны НАТО стремятся к повышению расходов на оборону — Finance.ua

Некоторые страны НАТО стремятся к повышению расходов на оборону
Некоторые европейские страны-члены Североатлантического Альянса призывают повысить целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних двух.
Об этом на мероприятии аналитического центра Europe Policy Centre заявил глава генерального директората Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Тимо Песонен, пишет Politico.
Заявление Песонена последовало после аналогичных призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «пойти дальше», чем определенные в 2014 году обязательные 2% ВВП оборонных расходов.
«Когда союзники по НАТО увеличивают свой бюджет по меньшей мере до 2% ВВП, некоторые уже говорят о 3%. Люди размышляют, как долго будет продолжаться война, что, на мой взгляд, является напрасными спекуляциями, поскольку угроза останется», — прокомментировал чиновник Еврокомиссии.
Только два члена Североатлантического союза, которые находятся в Европейском Союзе, тратят на оборону более 3% ВВП — это Польша и Греция.
Напомним, в прошлом году мировые военные расходы превысили $2,4 трлн. По сравнению с 2022 годом произошло увеличение на 6,8%. В то же время это наиболее стремительный рост за последние 15 лет.
Справка Finance.ua:
- президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина обретет членство в Организации Североатлантического договора после победы в войне с россией;
- 29 апреля в Киеве Столтенберг заявил, что не ожидает на июльском саммите Альянса в Вашингтоне единогласного консенсуса среди всех 32 стран-членов НАТО в вопросе приглашения Украины вступить в Альянс. В то же время он надеется, что НАТО продемонстрирует, что делает Украину более близкой к Альянсу.
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