Некоторые страны НАТО стремятся к повышению расходов на оборону — Finance.ua
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Некоторые страны НАТО стремятся к повышению расходов на оборону

Мир
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Некоторые европейские страны-члены Североатлантического Альянса призывают повысить целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних двух.
Об этом на мероприятии аналитического центра Europe Policy Centre заявил глава генерального директората Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Тимо Песонен, пишет Politico.
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Заявление Песонена последовало после аналогичных призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «пойти дальше», чем определенные в 2014 году обязательные 2% ВВП оборонных расходов.
«Когда союзники по НАТО увеличивают свой бюджет по меньшей мере до 2% ВВП, некоторые уже говорят о 3%. Люди размышляют, как долго будет продолжаться война, что, на мой взгляд, является напрасными спекуляциями, поскольку угроза останется», — прокомментировал чиновник Еврокомиссии.
Только два члена Североатлантического союза, которые находятся в Европейском Союзе, тратят на оборону более 3% ВВП — это Польша и Греция.
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Напомним, в прошлом году мировые военные расходы превысили $2,4 трлн. По сравнению с 2022 годом произошло увеличение на 6,8%. В то же время это наиболее стремительный рост за последние 15 лет.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина обретет членство в Организации Североатлантического договора после победы в войне с россией;
  • 29 апреля в Киеве Столтенберг заявил, что не ожидает на июльском саммите Альянса в Вашингтоне единогласного консенсуса среди всех 32 стран-членов НАТО в вопросе приглашения Украины вступить в Альянс. В то же время он надеется, что НАТО продемонстрирует, что делает Украину более близкой к Альянсу.
По материалам:
Європейська правда
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