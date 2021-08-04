Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — Буславец

Кабинет Министров Украины планирует снизить цену на электрическую энергию для всех категорий бытовых потребителей на 24 копейки — до 1,44 грн/кВт-ч вместо 1,68 грн/кВт-ч (с НДС).

Об этом сообщила в Facebook экс-министр энергетики Ольга Буславец.

По ее информации, правительство планирует пересмотреть механизм возложения специальных обязанностей (ПСО). Рассматривается вариант перейти от товарного ПСО к товарно-финансовому.

«Если его примут, то поставщики универсальных услуг будут покупать электрическую энергию для поставки населению на конкурентном рынке, а также — у НАЭК Энергоатом на специальных аукционах по цене, сложившейся на рынке на сутки вперед (РСВ) три месяца назад. Приведу пример: по данным оператора рынка, средневзвешенная цена „базы“ на РСВ за первое полугодие 2021 года составляла 1,33 грн/кВт-ч, а это значительно больше, чем 15 копеек за кВт-ч, которые сейчас получает Энергоатом в рамках текущей модели поддержки», — написала она.

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Буславец добавила, что государственные Энергоатом, Укргидроэнерго, а также операторы систем распределения (бывшие облэнерго) будут перечислять электропоставщикам средства, необходимые для компенсации разницы между рыночной ценой электроэнергии для населения и льготной, которую установил Кабинет Министров Украины.

«Кроме того, ОСР и ОСП будут вынуждены покупать электрическую энергию для компенсации собственных потерь у Энергоатома по цене 1,7 грн/кВт-ч», — добавила экс-министр.

По ее данным, новый вариант ПСО начнет действовать с 1 октября, то есть перед началом осенне-зимнего периода.

Что известно о планах изменить тариф на электроэнергию

Министерство энергетики рассчитывает в ближайшее время запустить новую модель ПСО на рынке электрической энергии для населения. Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал повышение цен с 1 июля и с 1 августа, но Кабмин уже несколько раз продлевал действие существующей модели ПСО. В частности, решением от 28 июля смену тарифа отложили до 1 сентября. Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил 3 августа, что правительство обнародует новые тарифы на электроэнергию для населения ко Дню Независимости.

Сейчас в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт-ч. Галущенко говорил, что для бытовых потребителей, которые потребляют в месяц меньше 100 кВт-час (16 млн, или примерно 40% домохозяйств), цена будет ниже нынешней.

По данным агентства Интерфакс-Украина, Кабмин намерен продлить действие ПСО на рынке электрической энергии до конца апреля 2022 года.

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