ПриватБанк выступает против сокращения программы «5-7-9»

ПриватБанк не поддерживает заявления Форума ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, относительно возможного сокращения программы “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Об этом сообщается на сайте банка.

“Программа льготного кредитования стала первой за всю историю независимой Украины существенной и реальной помощью развитию предпринимательства со стороны государства, и мы как банк, клиенты которого получают каждый четвертый такой кредит, активно выступаем за продление и расширение программы “5-7-9”, – заявил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.

“Концентрируясь на реальной поддержке бизнеса – кредитовании инвестиционных проектов и стартапов, ПриватБанк не поддерживает заявления коллег относительно возможного сокращения программы, и считает, что конкурентная борьба на банковском рынке должна вестись методами, которые не мешают развитию бизнеса и экономики”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, послал письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой «ограничить реализацию программы «Доступные кредиты 5−7-9%»;

в Минфине отметили, что по результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе 5-7-9%, увеличили объем отчислений в государственный бюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ – на 8%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.