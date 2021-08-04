ПриватБанк выступает против сокращения программы «5-7-9»

ПриватБанк не поддерживает заявления Форума ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, относительно возможного сокращения программы “Доступные кредиты 5-7-9%”.
Об этом сообщается на сайте банка.
“Программа льготного кредитования стала первой за всю историю независимой Украины существенной и реальной помощью развитию предпринимательства со стороны государства, и мы как банк, клиенты которого получают каждый четвертый такой кредит, активно выступаем за продление и расширение программы “5-7-9”, – заявил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.
“Концентрируясь на реальной поддержке бизнеса – кредитовании инвестиционных проектов и стартапов, ПриватБанк не поддерживает заявления коллег относительно возможного сокращения программы, и считает, что конкурентная борьба на банковском рынке должна вестись методами, которые не мешают развитию бизнеса и экономики”, – добавил он.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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