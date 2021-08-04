Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса

Потребительское кредитование оставалось самым прибыльным сегментом для украинских банков. Ставки по кредитам населению во II квартале 2021 года колебались в пределах около 30% годовых.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка Украины за август 2021 года.

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Как отмечают в ведомстве, розничное кредитование растет все более высокими темпами: объемы чистых гривневых кредитов физлицам во II квартале 2021 года выросли на 8,7% за квартал и на 23,8% г/г.

Кредиты на приобретение и реконструкцию недвижимости растут еще быстрее – на 16,0% за квартал и на 41,7% г/г.

По данным НБУ, рост объемов чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования за II квартал ускорился до 14,9% по сравнению с 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении их прирост составил 29,8% – максимальное значение за последние восемь лет.

Высокие темпы роста в значительной степени обусловила низкая база сравнения II квартала прошлого года: тогда кредитный портфель банков значительно сократился вследствие первого локдауна COVID-19.

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