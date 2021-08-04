0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 190 0

Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса

Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса

Потребительское кредитование оставалось самым прибыльным сегментом для украинских банков. Ставки по кредитам населению во II квартале 2021 года колебались в пределах около 30% годовых.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка Украины за август 2021 года.

Читайте также: В Украине растет спрос на кредиты

Как отмечают в ведомстве, розничное кредитование растет все более высокими темпами: объемы чистых гривневых кредитов физлицам во II квартале 2021 года выросли на 8,7% за квартал и на 23,8% г/г.

Кредиты на приобретение и реконструкцию недвижимости растут еще быстрее – на 16,0% за квартал и на 41,7% г/г.

По данным НБУ, рост объемов чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования за II квартал ускорился до 14,9% по сравнению с 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении их прирост составил 29,8% – максимальное значение за последние восемь лет.

Высокие темпы роста в значительной степени обусловила низкая база сравнения II квартала прошлого года: тогда кредитный портфель банков значительно сократился вследствие первого локдауна COVID-19.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис.

Кредитный помощник

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.