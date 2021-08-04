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В Минфине рассказали, ждать ли существенного повышения соцвыплат в 2022

В Минфине рассказали, ждать ли существенного повышения соцвыплат в 2022

Несмотря на положительную тенденцию с перевыполнением поступлений в бюджет, пообещать украинцам существенного повышения соцвыплат в следующем году чиновники не могут.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Уровень социальных выплат в следующем году зависит от уровня инфляции. «Уровень инфляции плюс два процента — это касается всех социальных индикативов. На сегодняшний момент запланировано именно так, — пояснил чиновник. Сейчас возможности бюджета позволяют создать финансовую «подушку безопасности», но нужно придерживаться договоренностей с МВФ.

«Согласно договоренностям с МВФ, мы должны в следующем году сократить дефицит бюджета на 2%. Речь идет о сумме около 60 млрд гривен. Это также надо учитывать», — пояснил чиновник.

Если обстоятельства будут способствовать пересмотру вопроса, правительство может скорректировать решение. В то же время в правительстве не надеются на быстрое и безболезненное принятие парламентом бюджета на 2022 год, сообщил Марченко.

«Парламент может задавать правительству неудобные вопросы с точки зрения бюджета. И это может быть очень сложная дискуссия, к которой мы должны готовиться», — пояснил чиновник.

Справка Finance.ua:

  • по словам министра финансов Сергея Марченко, в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн.
  • в Минцифры говорят, что украинская электронная валюта — е-гривна, которую создает Нацбанк, — может использоваться для обеспечения целевых социальных выплат. Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Главком
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