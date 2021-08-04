Кредиты «5-7-9%» взяли 21,5 тыс. компаний: в Минфине ответили на требования банков свернуть программу

Минфин обнародовал заявление в связи с появлением письма банкиров, которые предлагают свернуть или существенно трансформировать программу «Доступные кредиты 5−7-9%».

«В условиях коронакризиса программа 5−7-9% сфокусирована на сохранении и защите действующего бизнеса. Более 21,5 тыс. предприятий воспользовались программой. Благодаря программе 5−7-9% государство поддержало бизнес, используя инструментарий и подходы, аналогичные тем, которые использовались в подавляющем большинстве стран Европейского Союза, обеспечив конкурентные преимущества украинского бизнеса на международном рынке», — заявили в Минфине.

По результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе 5−7-9%, увеличили объем отчислений в государственный бюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ — на 8%, отметил Минфин.

«Во время подготовки антикризисных мер в рамках программы 5−7-9% правительство Украины изучало европейский опыт и успешные примеры реализации таких программ. С начала пандемии все без исключения государственные банки развития Европы ввели программы по поддержке, прежде всего, краткосрочной ликвидности МСП, для преодоления негативных последствий карантинных ограничений путем выдачи краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств под 0% годовых. При этом предоставлялась 100% государственная гарантия для всех без исключения предприятий. Во многих странах Европы антикризисные меры продлены до конца 2021 года», — констатировали в Минфине.

«Банковское деловое сообщество считает целесообразным перейти к постепенному ограничению реализации программы „Доступные кредиты 5−7-9%“, начиная с четвертого квартала 2021 года, и дальнейшему ее прекращению или существенной трансформации с целью повышения эффективности использования бюджетных средств», — говорилось в письме банкиров.

Министр финансов Сергей Марченко в марте пообещал пересмотреть условия программы «Доступные кредиты 5−7-9%» в части предоставления рефинансирования предыдущих займов, но программу до сих пор не изменили.

Справка Finance.ua:

форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, послал письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой «ограничить реализацию программы «Доступные кредиты 5−7−9%».

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