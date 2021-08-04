Глава Укрзализныци ушел в отставку

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об освобождении от этих обязанностей.
Его заявление уже удовлетворили, сообщает пресс-служба компании в понедельник, 9 августа.
В Укрзализныце отметили, что «приняли к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны» и связанные с этим обсуждения. В частности — поручение от Министерства инфраструктуры, основанное на решении Кабмина, акционера компании.
Так, наблюдательный совет 7−8 августа провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового временного исполняющего обязанности.
При этом Юрик продолжит работу в Укрзализныце на должности члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабмину удовлетворить указанное заявление и принять соответствующее решение.
Наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию номинационного комитета и решил рекомендовать правительству согласовать назначение Александра Камышина новым временным исполняющим обязанности председателя правления до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления.
«Процесс избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентным способом, как это определено уставом Укрзализныци, продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе», — добавили в компании.
Напомним, 15 апреля Иван Юрик возглавил Укрзализныцю. Тогда он сменил в компании серба Желько Марчека. Такое решение приняло правительство на своем заседании.
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