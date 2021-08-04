Банки просят свернуть программу кредитов «5-7-9»

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо в Национальный банк и Министерство финансов с просьбой «ограничить реализацию программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Об этом пишет Экономическая правда.
В письме председатель правления «Райффайзен Банка» Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что в настоящее время бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, который пострадал от карантина, и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.
Иными словами: средства налогоплательщиков, направленные на льготные кредиты, расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.
«Если по данным „Райффайзен Банка“ составить типовой портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, получившее антикризисный кредит или рефинансирование. В основном подобные предприятия являются достаточно устойчивыми, не понесли значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности», — отмечается в письме.
По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, оформивших льготные кредиты с начала работы программы, достигает 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.
В письме отмечается: если оставить программу работать так и в дальнейшем, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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