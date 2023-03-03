День финансов: зарплаты военных в 2023 году, увеличение тарифов на электричество, цены на аренду жилья в Киеве и Львове — Finance.ua

День финансов: зарплаты военных в 2023 году, увеличение тарифов на электричество, цены на аренду жилья в Киеве и Львове Сегодня 17:50

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О других событиях пятницы:

Тарифы на свет. Кабинет Министров Украины по окончании отопительного сезона планирует Кабинет Министров Украины по окончании отопительного сезона планирует повысить тарифы на электроэнергию , но уязвимые слои населения не пострадают от такого решения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. До конца же отопительного сезона никакие тарифы меняться не будут.

Покупка валюты. Население Украины в феврале 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 112,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 617,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 504,8 млн долларов. Таким образом, в феврале украинцы Население Украины в феврале 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 112,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 617,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 504,8 млн долларов. Таким образом, в феврале украинцы сократили покупку валюты на 59,2 млн долларов по сравнению с январем, когда они купили рекордные 564,0 млн долларов.

Формирование реестра олигархов отсрочили. В Минюсте назвали причину. Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, Украина перенесла Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, Украина перенесла срок формирования реестра олигархов до получения выводов Венецианской комиссии, ведь если его внедрение будет противоречить видению Еврокомиссии, это может заблокировать дальнейшие переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Объем ІТ-экспорта падает. За январь 2023 года экспортная За январь 2023 года экспортная выручка IT-услуг упала на 29,7% и принесла $528 миллионов, что на $223 миллиона меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Львовский ІТ-кластер объясняет, что такие данные предсказуемы, поскольку это последствия блэкаутов.

Растаможка авто в «Дія». В Министерстве цифровой трансформации рассчитывают уже в первой половине 2023 года предоставить возможность украинцам В Министерстве цифровой трансформации рассчитывают уже в первой половине 2023 года предоставить возможность украинцам растаможить авто в «Дія» . В настоящее время команда Минцифры вместе с партнерами обновляет концепцию с учетом замечаний народных депутатов.

Добавим, что украинцы в Словакии уже могут обменять водительские права.

Около 20% киевлян потеряли работу во время войны. Как показывают результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», за период от 24 февраля 2022 года Как показывают результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», за период от 24 февраля 2022 года потеряли работу почти 20% жителей Киева. Более 60% опрошенных киевлян отметили ухудшение экономического положения своей семьи.

По словам Шмыгаля, за год полномасштабного вторжения россии Украина потеряла более 3 миллионов рабочих мест.

Тема зарплат сейчас актуальна и для военных, поскольку Минобороны сообщило об изменениях в порядке начисления денежного довольствия. Поняли эти изменения не все — по стране прокатилась волна обсуждений. Поэтому Finance.ua решил подробнее разобраться, что случилось и какие выплаты будут получать военнослужащие в 2023 году:

Бюджетная аренда. Киев и Львов — самые популярные города по количеству запросов аренды жилья. Статистика цен говорит о том, что арендовать в городе Льва дороже, чем в столице. Медиана цены однокомнатной квартиры в Киеве в феврале составила 9 000 грн, а во Львове — 15 500 грн. Но реально ли сегодня найти приличную квартиру для жизни за 10 000 грн в этих двух городах — Киев и Львов — самые популярные города по количеству запросов аренды жилья. Статистика цен говорит о том, что арендовать в городе Льва дороже, чем в столице. Медиана цены однокомнатной квартиры в Киеве в феврале составила 9 000 грн, а во Львове — 15 500 грн. Но реально ли сегодня найти приличную квартиру для жизни за 10 000 грн в этих двух городах — рассказываем здесь

Деньги Баффетов для Украины. Фонд Говарда Баффета планирует в 2023 году выделить Украине Фонд Говарда Баффета планирует в 2023 году выделить Украине $300 млн в виде грантов . Приоритетные направления — разминирование, протезирование, сельское хозяйство, полиция, школьное питание. Отметим, что $148 млн грантовых средств было предоставлено Украине за 2022 год.

Стоимость билетов и все подробности форума здесь. 🎤 Кстати, напомним, что 4 марта на территории Unit.City пройдет Female Freedom Forum — масштабный женский форум для начинающих инвесторов. Гости форума будут рассказывать, как инвестировать в ценные бумаги, как начать вести персональный блог по теме финансов, как жить так, чтобы оставить детям в наследство капитал, а не ипотеку и долги, и еще много интересного.

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