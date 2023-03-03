За рік повномасштабної війни Україна втратила понад три мільйони робочих місць — Finance.ua
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За рік повномасштабної війни Україна втратила понад три мільйони робочих місць

Казна та Політика
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За рік повномасштабної війни Україна втратила понад три мільйони робочих місць
За рік повномасштабної війни Україна втратила понад три мільйони робочих місць
За рік повномасштабного вторгнення росії Україна втратила понад 3 мільйони робочих місць. Для покращення ситуації у цьому напрямку уряд вже запровадив програму єРобота.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві.
«Економічне відновлення — це те, що ми зобов’язані робити. Понад три мільйони робочих місць втрачено українцями за рік повномасштабної війни. Тому ми розпочали програму єРобота», — наголосив очільник українського уряду.
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Шмигаль додав, що Кабмін продовжить роботу програми, яка передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Адже вона продемонструвала перші хороші результати.
Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Перша хвиля подачі заяв на отримання мікрогрантів для започаткування чи розвитку свого бізнесу стартувала цього року 1 лютого 2023 року.
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Проєкт включає 6 грантових програм: мікрогранти для створення власного бізнесу; гранти для розвитку переробного підприємства; державне фінансування закладки саду; кошти для розвитку тепличного господарства; грант на реалізацію стартапу; кошти на навчання ІТ-спеціальностям.
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За матеріалами:
Укрінформ
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