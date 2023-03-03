Що можна орендувати в Києві та Львові за 10 тис. грн (інфографіка) — Finance.ua

Що можна орендувати в Києві та Львові за 10 тис. грн (інфографіка)
Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла. Статистика цін говорить про те, що орендувати у місті Лева дорожче, ніж в столиці. Медіана ціни однокімнатної квартири в Києві в лютому становила 9 000 грн, а у Львові — 15 500 грн.
Аналітики bird вирішили перевірити, чи реально сьогодні знайти притомну квартиру для життя за 10 000 грн у цих двох містах.
Центр міста
У Києві найближчою до центру з таким бюджетом є квартири недалеко від метро Олімпійська, вулиця Велика Васильківська. Ціна: 8 500 грн. Загальна площа — 34 м², старий ремонт у ванній, проте в наявності є бойлер.
У Львові є квартира у декількох десятках метрів від Ратуші. Ціна: 7 500 грн. Загальна площа 16 м². В описі її назвали «квартира-студія», і, судячи з фото, в одній і тій самій студії орендар пропонує відпочивати, працювати та готувати їжу. Місце для прийому душу винесено окремо, але видається з оголошення, що його потрібно з кимось ще ділити. Пральна машина відсутня.
Біля центру
Київ. Квартира на вулиці Гончара, популярний район «біля Золотих воріт». Ціна: 10 000 грн. Загальна площа 38 м². Фото зроблені з таких ракурсів, щоб показати все, що ти потенційно хочеш побачити, й приховати все те, що ти як потенційний орендар бачити не бажаєш, кажуть аналітики.
У Львові на вулиці Франка здають простору однокімнатну квартиру за 7 000 грн. Загальна площа 50 м². Автентичний дизайн перенесе вас у атмосферу старого Львову. Така собі машина часу за помірну ціну, але зверніть увагу на автономне опалення дровами.
Околиця міста
В Києві аналітики обрали квартиру в Святошинському районі, розташовану на вулиці Львівській. Ціна: 10 000 грн. Загальна площа 36 м². Новобудова, мебльована, з кондиціонером, бойлером та навіть посудомийною машиною.
У Львові потрібну квартиру знайшли у мікрорайоні Сихів, на вулиці Сихівська. Ціна: 10 000 грн. Загальна площа 45 м². Доволі простора квартира, де значну частину квадратури займає ванна кімната.
Висновки
Незважаючи на шалену різницю в медіані ціни на оренду між Києвом і Львовом, якщо шукати, можна знайти варіанти за помірними цінами, але чи буде притомним дизайн та комфортність умов — то вже справа смаку.
Що стосується порівняння середніх цін на оренду в Києві та Львові у лютому.
Середня ціна 1-кімнатних квартир:
- Київ: 9 000 грн;
- Львів: 15 500 грн.
Середня ціна 2-кімнатних квартир:
- Київ: 12 500 грн;
- Львів: 18 000 грн.
Середня ціна 3-кімнатних квартир:
- Київ: 20 000 грн;
- Львів: 20 000 грн.
Попит на оренду квартир в столиці в лютому збільшився на 113% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Робимо поправку на початок активних бойових дій в місті в останній тиждень лютого минулого року, але в цілому ситуація на ринку вирівнюється.
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