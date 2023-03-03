Що можна орендувати в Києві та Львові за 10 тис. грн (інфографіка) — Finance.ua

Що можна орендувати в Києві та Львові за 10 тис. грн (інфографіка) Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Що можна орендувати в Києві та Львові за 10 тис. грн (інфографіка), freepik.com

Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла. Статистика цін говорить про те, що орендувати у місті Лева дорожче, ніж в столиці. Медіана ціни однокімнатної квартири в Києві в лютому становила 9 000 грн, а у Львові — 15 500 грн.

за 10 000 грн у цих двох містах. Аналітики bird вирішили перевірити, чи реально сьогодні знайти притомну квартиру для життяу цих двох містах.

Центр міста

У Києві найближчою до центру з таким бюджетом є квартири недалеко від метро Олімпійська, вулиця Велика Васильківська. Ціна: 8 500 грн. Загальна площа — 34 м², старий ремонт у ванній, проте в наявності є бойлер.

У Львові є квартира у декількох десятках метрів від Ратуші. Ціна: 7 500 грн. Загальна площа 16 м². В описі її назвали «квартира-студія», і, судячи з фото, в одній і тій самій студії орендар пропонує відпочивати, працювати та готувати їжу. Місце для прийому душу винесено окремо, але видається з оголошення, що його потрібно з кимось ще ділити. Пральна машина відсутня.

Інфографіка: bird

Біля центру

Київ. Квартира на вулиці Гончара, популярний район «біля Золотих воріт». Ціна: 10 000 грн. Загальна площа 38 м². Фото зроблені з таких ракурсів, щоб показати все, що ти потенційно хочеш побачити, й приховати все те, що ти як потенційний орендар бачити не бажаєш, кажуть аналітики.

У Львові на вулиці Франка здають простору однокімнатну квартиру за 7 000 грн. Загальна площа 50 м². Автентичний дизайн перенесе вас у атмосферу старого Львову. Така собі машина часу за помірну ціну, але зверніть увагу на автономне опалення дровами.

Інфографіка: bird

Околиця міста

В Києві аналітики обрали квартиру в Святошинському районі, розташовану на вулиці Львівській. Ціна: 10 000 грн. Загальна площа 36 м². Новобудова, мебльована, з кондиціонером, бойлером та навіть посудомийною машиною.

У Львові потрібну квартиру знайшли у мікрорайоні Сихів, на вулиці Сихівська. Ціна: 10 000 грн. Загальна площа 45 м². Доволі простора квартира, де значну частину квадратури займає ванна кімната.

Інфографіка: bird

Висновки

Незважаючи на шалену різницю в медіані ціни на оренду між Києвом і Львовом, якщо шукати, можна знайти варіанти за помірними цінами, але чи буде притомним дизайн та комфортність умов — то вже справа смаку.

Що стосується порівняння середніх цін на оренду в Києві та Львові у лютому.

Середня ціна 1-кімнатних квартир:

Київ: 9 000 грн;

Львів: 15 500 грн.

Середня ціна 2-кімнатних квартир:

Київ: 12 500 грн;

Львів: 18 000 грн.

Середня ціна 3-кімнатних квартир:

Київ: 20 000 грн;

Львів: 20 000 грн.

Попит на оренду квартир в столиці в лютому збільшився на 113% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Робимо поправку на початок активних бойових дій в місті в останній тиждень лютого минулого року, але в цілому ситуація на ринку вирівнюється.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.