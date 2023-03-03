Розмитнення авто у «Дії»: Мінцифри назвало можливі терміни запуску — Finance.ua

Розмитнення авто у «Дії»: Мінцифри назвало можливі терміни запуску Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Розмитнення авто у «Дії»: Мінцифри назвало можливі терміни запуску

У Міністерстві цифрової трансформації розраховують вже у першій половині 2023 року надати можливість українцям розмитнити авто у «Дії».

Про це в інтерв’ю розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

«Команда Мінцифри разом із партнерами оновлює концепцію з урахуванням зауважень народних депутатів. Ми продовжуємо роботу над тим, щоб ця послуга (розмитнення авто. — Ред.) була реалізована. Сподіваюсь, що вже у першій половині цього року ми зможемо запустити розмитнення в Дії, щоб люди могли користуватись цим інструментом», — зазначив він.

Банік нагадав, що міністерство також запустило бета-тестування послуги щодо заміни водійського посвідчення у Дії. Воно триватиме близько двох тижнів.

«За цей час плануємо протестувати інструмент та ввести певні оновлення, які, наприклад, дозволять замінити права не лише з ID-карткою, а й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне або тимчасове проживання для іноземців. Також хочемо відкрити можливість користуватися цифровими правами без пластикового посвідчення», — додав він.

Довідка Finance.ua:

як повідомлялось раніше, Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною митною службою підготували зміни до законодавчої бази щодо нового механізму розмитнення авто, а також розробили новий калькулятор митного збору;

у межах нового законодавства основними параметрами під час розмитнення авто будуть рік випуску, тип та об’єм двигуна. Розрахунок митного збору відбуватиметься за допомогою «Дії».



Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька звилин.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.