Обсяг ІТ-експорту у січні впав майже на 30% — Finance.ua

Обсяг ІТ-експорту у січні впав майже на 30% Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Обсяг ІТ-експорту у січні впав майже на 30%

За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 мільйонів, це на $223 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року.

Такі дані представив Львівський ІТ-кластер.

Якщо порівнювати з 2022 роком, то обсяги експорту першого місяця 2023 менші на 17,4%, ніж в січні 2022 року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 мільйонам.

Негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. За даними НБУ, загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав $324 мільйони, порівнюючи з груднем 2022. Комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту — 41,4%. Хоч це і на 5,6% менше, ніж у грудні минулоріч. Водночас, це на 4% більше, ніж в аналогічний період 2022.

Інфографіка: Львівський ІТ-кластер

«Такі дані експорту, на жаль, передбачувані. Ще на початку року Кластер прогнозував, що перші наслідки блекаутів ми побачимо у I-II кварталі 2023 року. Якщо частина іноземних замовників прийняли взимку рішення вийти з українського ринку, то лише нині ми бачимо, як це впливає на обсяг експорту. Є й інші питання, які негативно впливають на динаміку. Серед них — можливість виїзду за кордон чоловіків, які займають ключові посади у компаніях для короткострокових бізнес-відряджень. Наступне питання: процедура бронювання, яка не до кінця відповідає специфіці галузі. Зокрема, постанова поки що не має рішення для гіг-контракторів і ФОПів, які складають 88% українських IT-спеціалістів», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Довідка Finance.ua:

ІТ стало єдиною сферою експорту, яка зросла попри повномасштабну війну. За минулий 2022 рік експортна виручка IT-послуг зросла на 5,85% і принесла рекордні $7,3 млрд. Це на $406 мільйонів більше, ніж у 2021 році. Водночас, це зростання могло бути набагато більшим;

як показують результати дослідженні DOU, на 75% опитаних IT-фахівців вплинули вимикання електроенергії: на 34% — сильно чи дуже сильно, ще 41% відчули через це незначні труднощі;

за 2022 рік IT-галузь сплатила рекордні 32,2 млрд грн податків та зборів до зведеного бюджету України, показавши зростання 16%.

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