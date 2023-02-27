Донати, експорт та еміграція: айтівці назвали головні цифри за рік повномасштабної війни — Finance.ua
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Донати, експорт та еміграція: айтівці назвали головні цифри за рік повномасштабної війни

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Донати, експорт та еміграція: айтівці назвали головні цифри за рік повномасштабної війни
Донати, експорт та еміграція: айтівці назвали головні цифри за рік повномасштабної війни
ІТ стало єдиною сферою експорту, яка зросла попри повномасштабну війну. За минулий 2022 рік експортна виручка IT-послуг зросла на 5,85% і принесла рекордні $7,3 млрд. Це на $406 мільйонів більше, ніж у 2021 році.
Водночас, це зростання могло бути набагато більшим. Щонайменше таким, як у 2021, все ще ковідному році. Тоді зростання було 38%. Однак повномасштабний наступ росії не дав галузі розвиватися на повну.
Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер із посиланням на дані IT Research Resilience.
«Для Кластера ці дані не є неочікуваними. Ще влітку ми підготували дослідження IT Research Resilience, в якому передбачали різні сценарії розвитку подій: від оптимістичного у $8,5 млрд до песимістичного у $7,2-7,5 млрд. За підсумками року, на жаль, справдився гірший», — розповідає Степан Веселовський, СЕО Львівського IT Кластера.
До слова, уже в перші місяці після лютневого вторгнення росії IT-галузь показала високий рівень адаптивності. За даними дослідження, у травні 85% IT-компаній повністю або майже повністю відновили бізнес-активність. При цьому 63% з них відзначили позитивний фінансовий результат, а 13% — зростання доходу в межах 25-50%.

Донати на перемогу

З перших днів повномасштабного наступу росії IT-галузь включилася у допомогу державі та ЗСУ. За даними дослідження, 89% айтівців фінансово підтримують реалізацію проєктів, що наближають Україну до перемоги. З них 14% донейтять більше чверті сімейного доходу.
IT-компанії також активно долучилися до боротьби проти російських загарбників. 96% з них фінансово підтримують волонтерські проєкти або ж створюють власні. Львівський IT Кластер спільно з партнерам також доєднався до допомоги державі та ЗСУ. З початку повномасштабного наступу спільнота запустила ініціативу Victory Projects. Минулоріч на проєкти перемоги вдалося спрямувати 69 мільйонів гривень.
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Виїзд за кордон

Повномасштабна війна змусила багатьох ІТ-фахівців шукати безпечніші місця для життя. Згідно з дослідженням IT Research Resilience, від 50 до 57 тисяч працівників індустрії після початку повномасштабної війни виїхали за кордон, із них більшість, саме 64% — жінки. Це фактично кожен 5 фахівець галузі.
Активні бойові дії на території України спонукали бізнес відкривати нові офіси за кордоном. 26% СЕО IT-компаній розповіли, що відкриватимуть нові офіси в інших країнах.
Куди виїжджають:
  • Найпопулярніший вибір локації — Польща. На неї припадає 20% охочих.
  • 4% заявили, що оберуть Іспанію або США.
  • 3% висловилися за Естонію та Португалію.
  • Ще 2% — за Болгарію, Румунію та Хорватію.

На 13% уповільнилися темпи IT-найму в Україні

Через регулярні масовані удари росії по Україні та її критичній інфраструктурі, іноземні клієнти почали обережніше наймати на проєкти розробників в Україні. Особливо важко знайти роботу «junior» спеціалістам, адже закордонні замовники радше віддадуть перевагу фахівцям «middle» та «senior» кваліфікації. Водночас у нашій державі зростає кількість світчерів, які вирішили перейти в IT. Здебільшого це ті, хто через війну втратив роботу або хоче бути більш мобільним і мати можливість працювати з будь-якої точки світу. Відповідно, ринок зіштовхнутися з перенасиченням новачками, які не можуть знайти роботу.
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За даними профільного сайту вакансій Djinni, темпи найму уповільнилися на 13%, і в січні на 14 000 вакансій претендувало 69 000 айтівців. Тенденцію підтверджують і провідні IT-компанії.
Скорочення. На ринок найму в Україні впливає і загальна рецесія економіки в світі. Технологічними гігантами, як от Google, Amazon, Twitter та Microsoft і низкою менших світових компаній прокотилася хвиля скорочень. Серед причин: війна в Україні, перегрітий ринок після надшвидкого зростання за останні два-три роки та розвиток штучного інтелекту.
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За матеріалами:
Finance.ua
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