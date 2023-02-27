60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження — Finance.ua
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60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження

Особисті фінанси
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60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження
60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження
На 75% опитаних IT-фахівців вплинули вимикання електроенергії: на 34% — сильно чи дуже сильно, ще 41% відчули через це незначні труднощі.
Про це йдеться у дослідженні DOU. В опитуванні взяли участь 11 587 айтівців, які нині живуть в Україні.

Як вимкнення світла вплинули на роботу

На 75% опитаних фахівців вплинули вимикання електроенергії: на 34% — сильно чи дуже сильно, ще 41% відчули через це незначні труднощі. Лише 25% айтівців майже не торкнулися блекаути: 19% попри відсутність електроенергії вдалося працювати як зазвичай, а у 6% взагалі не зникало світло.
60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження
Найсильніше вимикання електроенергії вплинуло на роботу ІТ-фахівців у Сумській області (це зачепило 84% опитаних). В Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях це мало вплив на 80% фахівців, у Києві та Дніпрі — на 78%, на Волині — на 77%.
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Тим, хто нині мешкає на заході України, пощастило трохи більше: у Чернівецькій і Закарпатській областях вимкнення електроенергії позначилися на роботі 66% фахівців, у Львівській — 69%. Дещо рідше, ніж загалом по Україні, вимикали світло і в Запорізькій області — тут 66% фахівців, яких це торкнулося.
Найменше вимкнення електроенергії зачепило айтівців у Чернігові та області: 19% опитаних сказали, що в них не зникає світло (у самому Чернігові — 27%).

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60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження

Чи зменшились доходи через відключення світла

60% опитаних, які зараз живуть в Україні, зауважили, що в них не зменшився заробіток чи кількість проєктів через вимикання електроенергії. Найчастіше про це зазначали фахівці з Києва та Львова (63%), серед спеціалізацій — DevOps/SRE (65%), QA (63%) та розробники (61%). Не було зменшення доходів чи кількості проєктів у 65% сеньйорів, лідів та архітекторів.
Проте 9% айтівців розповіли, що кількість проєктів і дохід зменшилися суттєво, а 2% — втратили роботу через вимикання світла.
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Найсильніше блекаути вплинули на фахівців із Сум, Харкова та Полтави (у 16% з них суттєво знизився дохід чи вони втратили роботу), інтернів і джунів (15%), а також HTML-кодерів (31%), фахівців з продажів (22%), сисадмінів і дизайнерів (по 20%).
60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження

Адаптація до вимикання електроенергії

Найпопулярніша стратегія адаптації ІТ-фахівців до вимикання електроенергії — придбати генератори та різноманітні зарядні прилади. Так зробили 63% опитаних айтівців.
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Ще 62% працювали з офісів, коворкінгів та інших місць з електрикою (у кафе, у друзів і родичів, у пунктах незламності й навіть у спортзалах і на АЗС). 54% спеціалістів змінили робочі графіки й стали працювати, зокрема, уночі та у вихідні, коли було світло. 30% подбали про безперебійний інтернет — через зміну провайдера, придбання додаткового обладнання, використання мобільного інтернету. 4% купили чи планували купити старлінки. 17% розглядали варіант переїзду — в інше помешкання, місто чи навіть за кордон. Передавали свої робочі завдання колегам чи зсували терміни виконання завдань доволі рідко — лише 11% опитаних.

Робота ІТ-компаній

Під час вимикань світла компанії зосередилися на забезпеченні офісів електроенергією та інтернетом — про це сказали 65% опитаних фахівців.
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Інші способи підтримати команду використовували набагато рідше: 24% айтівців зауважили, що компанія організовувала переїзд в інше місце, де краща ситуація з поданням електроенергії, 22% — що компанія допомагала перерозподілити завдання в командах або збільшувала терміни підготовки проєктів і релізів, 21% — що компанія давала співробітникам кошти на придбання додаткового обладнання.
60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження
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За матеріалами:
Finance.ua
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