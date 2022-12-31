В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців — Finance.ua

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В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців

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В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців
В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців
IT Ukraine разом з ІТ-кластерами та партнерами опублікувала дослідження «Do IT like Ukraine». В документі описані основні цифри в індустрії за 2022 рік, вплив війни, основні виклики і плани щодо відновлення. Зокрема в країні нарахували 309 000 ІТ-фахівців, які разом принесли вже $6 млрд експортної виручки.
Про це пише Ain.ua.

Вплив повномасштабної війни

Перед повномасштабною війною українська ІТ-індустрія була одним із найбільших експортерів ІТ-послуг у Європі. Щорічно обсяг зростав на 25-30% і створював понад 4% ВВП України.
За підсумками десяти місяців 2022 року галузь принесла економіці України $6 млрд експортної виручки та досягла позначки зростання у 10% порівняно з попереднім роком.
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До кінця року галузь згенерує $7,1 млрд та 2,2% зростання обсягу експорту щодо 2021 року.
Кожна IT-компанія зіткнулася з проблемами, пов’язаними з війною. Згідно з отриманими даними, понад 34,3% компаній успішно адаптувалися до нових реалій.
61,3% ІТ-компаній не подолали всі виклики, але в цілому працюють стабільно.

Найбільші виклики для компаній:

  • міграція працівників та їх сімей, переїзд компаній;
  • заборона на виїзд ІТ-спеціалістів за кордон;
  • зобовʼязаність працівників до військової служби;
  • утримання клієнтів та мінімізація ризиків у роботі з клієнтами;
  • валютне регулювання та обмеження, які вводить НБУ.

Переїзд:

  • 70,8% ІТ-компаній провели позапланову релокацію, чверть з них — повну;
  • повний або частковий переїзд за кордон здійснили 16,7% компаній;
  • змінилася географія переміщення компаній, і сьогодні в ТОП-10 країн увійшли Польща, Німеччина, США, Португалія, Болгарія, Чехія, Румунія, Молдова, Іспанія, Канада;
  • 81,5% ІТ-компаній, які перемістилися за кордон, все ж планують повернути свій бізнес в Україну за умови скасування воєнного стану та повного припинення бойових дій.

Зарплати

В галузі працює майже 309 000 ІТ-фахівців. 76% компаній працюють, залучаючи ФОП. Незважаючи на війну, більшість ІТ-компаній планують збільшити зарплатні бюджет. Зокрема, 82% IT-компаній планують підвищити заробітну платню до кінця 2022 року.

Як ІТ-індустрія розвиває інші галузі економіки у 2022 році

За матеріалами:
ain.ua
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