В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців — Finance.ua

В Україні підрахували кількість ІТ-фахівців

IT Ukraine разом з ІТ-кластерами та партнерами опублікувала дослідження «Do IT like Ukraine». В документі описані основні цифри в індустрії за 2022 рік, вплив війни, основні виклики і плани щодо відновлення. Зокрема в країні нарахували 309 000 ІТ-фахівців, які разом принесли вже $6 млрд експортної виручки.

Вплив повномасштабної війни

Перед повномасштабною війною українська ІТ-індустрія була одним із найбільших експортерів ІТ-послуг у Європі. Щорічно обсяг зростав на 25-30% і створював понад 4% ВВП України.

За підсумками десяти місяців 2022 року галузь принесла економіці України $6 млрд експортної виручки та досягла позначки зростання у 10% порівняно з попереднім роком.

До кінця року галузь згенерує $7,1 млрд та 2,2% зростання обсягу експорту щодо 2021 року.

Кожна IT-компанія зіткнулася з проблемами, пов’язаними з війною. Згідно з отриманими даними, понад 34,3% компаній успішно адаптувалися до нових реалій.

61,3% ІТ-компаній не подолали всі виклики, але в цілому працюють стабільно.

Найбільші виклики для компаній:

міграція працівників та їх сімей, переїзд компаній;

заборона на виїзд ІТ-спеціалістів за кордон;

зобовʼязаність працівників до військової служби;

утримання клієнтів та мінімізація ризиків у роботі з клієнтами;

валютне регулювання та обмеження, які вводить НБУ.

Переїзд:

70,8% ІТ-компаній провели позапланову релокацію, чверть з них — повну;

повний або частковий переїзд за кордон здійснили 16,7% компаній;

змінилася географія переміщення компаній, і сьогодні в ТОП-10 країн увійшли Польща, Німеччина, США, Португалія, Болгарія, Чехія, Румунія, Молдова, Іспанія, Канада;

81,5% ІТ-компаній, які перемістилися за кордон, все ж планують повернути свій бізнес в Україну за умови скасування воєнного стану та повного припинення бойових дій.

Зарплати

В галузі працює майже 309 000 ІТ-фахівців. 76% компаній працюють, залучаючи ФОП. Незважаючи на війну, більшість ІТ-компаній планують збільшити зарплатні бюджет. Зокрема, 82% IT-компаній планують підвищити заробітну платню до кінця 2022 року.

