Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду — Finance.ua
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Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду

Особисті фінанси
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Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
Близько 86% ІТ-компаній в Україні співпрацюють або готові до найму людей, які мають мінімальний досвід або перейшли працювати в цю сферу з інших професій.
Про це свідчать результати опитування серед працедавців на українському ІТ-ринку, поведеного рекрутинговою платформою BazaIT спільно з проєктом IT Generation.
Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
Понад 86% респондентів уже наймають джунів та світчерів або готові до таких колаборацій.
На рішення наймати людей без відповідних навиків або їх мінімальним рівнем найбільше впливає наявність попереднього позитивного досвіду в команді (69,6%) та готовність «старших» працівників допомагати «молодшим» (63,8%).
Також важливим фактором для працедавців є наявність проєктів відповідного рівня для нових членів команди (52,2%).
Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
Найважливішим фактором про найм джуніора та світчера є мотивація людини. Варіант «у людини світяться очі» набрав 92,8%. Не менш важливим є адекватність — 75,4%, чесність та вміння працювати в команді — 59,4%, адаптивність — 56,5%, енергійність — 55,1%, відкритість і талант — 53,6%, а також знання англійської мови — 46,4%.
Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
Основною причиною, чому роботодавці не хочуть брати на роботу джунів та світчерів, — відсутність релевантного досвіду — 63,6%.
Відштовхує працедавців і відсутність проєктів для таких категорій (54,5%) та довший період адаптації до відповідних процесів, ніж зазвичай (54,5%). Серед інших причин: відсутність менторів та можливостей розвивати спеціалістів самостійно, неготовність ризикувати та «набивати шишки», наявність негативного досвіду.
Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду
У дослідженні взяли участь 80 компаній, такі як Luxoft, SocialTech, MacPaw, Ciklum, Competera та ін. Серед опитаних 53,8% продуктові; 23,1% outsource; 7% out-staff; 3,7% IT department; 3.7% консалтингові агенції; 10% решта. Більшість респондентів (38,7%) мають від 11 до 50 працівників.
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

Хочу працювати в IT

За матеріалами:
Укрінформ
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