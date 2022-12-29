Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду — Finance.ua

Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду Сьогодні 11:33 — Особисті фінанси

Більшість ІТ-компаній в Україні готові брати працівників без досвіду

Близько 86% ІТ-компаній в Україні співпрацюють або готові до найму людей, які мають мінімальний досвід або перейшли працювати в цю сферу з інших професій.

Про це свідчать результати опитування серед працедавців на українському ІТ-ринку, поведеного рекрутинговою платформою BazaIT спільно з проєктом IT Generation.

Понад 86% респондентів уже наймають джунів та світчерів або готові до таких колаборацій.

На рішення наймати людей без відповідних навиків або їх мінімальним рівнем найбільше впливає наявність попереднього позитивного досвіду в команді (69,6%) та готовність «старших» працівників допомагати «молодшим» (63,8%).

Також важливим фактором для працедавців є наявність проєктів відповідного рівня для нових членів команди (52,2%).

Найважливішим фактором про найм джуніора та світчера є мотивація людини. Варіант «у людини світяться очі» набрав 92,8%. Не менш важливим є адекватність — 75,4%, чесність та вміння працювати в команді — 59,4%, адаптивність — 56,5%, енергійність — 55,1%, відкритість і талант — 53,6%, а також знання англійської мови — 46,4%.

Основною причиною, чому роботодавці не хочуть брати на роботу джунів та світчерів, — відсутність релевантного досвіду — 63,6%.

Відштовхує працедавців і відсутність проєктів для таких категорій (54,5%) та довший період адаптації до відповідних процесів, ніж зазвичай (54,5%). Серед інших причин: відсутність менторів та можливостей розвивати спеціалістів самостійно, неготовність ризикувати та «набивати шишки», наявність негативного досвіду.

У дослідженні взяли участь 80 компаній, такі як Luxoft, SocialTech, MacPaw, Ciklum, Competera та ін. Серед опитаних 53,8% продуктові; 23,1% outsource; 7% out-staff; 3,7% IT department; 3.7% консалтингові агенції; 10% решта. Більшість респондентів (38,7%) мають від 11 до 50 працівників.

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Укрінформ За матеріалами:

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