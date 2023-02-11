Найкращі ІТ-роботодавці 2022 (інфографіка) — Finance.ua

Найкращі ІТ-роботодавці 2022 (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Фондовий ринок

У 2022 році майже 20 тисяч ІТ-спеціалістів оцінили 842 компанії. За результатами їхнього голосування ми склали рейтинг найкращих роботодавців України.

Про це пише dou.ua

Оцінки ставили за п’ятьма блоками питань: компенсація, умови праці, проєкт, кар’єра та лояльність. Дивіться, хто у топі цього року.

Оцінювати компанію могли лише спеціалісти, які там працюють. Докладніше з методологією рейтингу можна ознайомитися за посиланням

Голосування відкрито протягом усього року. Актуальні результати ви завжди можете подивитися у зведеній таблиці . Також доступні результати минулих років

Категорія «понад 1500 спеціалістів»

Як і 2021 року, найкращою серед найбільших стала львівська сервісна компанія Intellias. Далі йдуть з мінімальним відривом Sigma Software і Genesis. Компанії розділяють десяті бала.

Категорія «800–1500 спеціалістів»

На першому місці — ALLSTARSIT, сервісна компанія, яка торік перейшла у категорію «800–1500 спеціалістів». Далі йдуть лідери 2021-го — SQUAD і Plarium.

Категорія «200–800 спеціалістів»

Цьогоріч на першому місці запорізька аутсорсингова компанія Computools. Далі йдуть дві продуктові — TRIONIKA і Creatio (ex Terrasoft). Остання у 2020 і 2021 роках посідала перші місця у своїй категорії.

Категорія «81–200 спеціалістів»

Трійка лідерів: Solidgate, Empat, Lionwood.software. Загалом у всієї першої пʼятірки понад 99 балів.

Лідери у містах

Раніше ми писали, що українські ІТ-спеціалісти поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтівців перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а в березні таких було 61%. 27% фахівців переїхали в безпечніше місце в Україні, а 13% релокувалися за кордон. Найрідше залишали свої міста ІТ-спеціалісти, які живуть у західних та центральних (Вінниця, Черкаси, Полтава, Кропивницький) регіонах.

Ті, хто релокувася за кордон, навпаки, частіше планують дочекатися закінчення війни й тоді повертатися (38%). Ще 15% чекають, коли в їхньому регіоні стане безпечно. Найближчим часом планують повернутися 8% тих, хто перебуває за кордоном.

Довідка Finance.ua:

ІТ є однією з провідних індустрій української економіки та стрімко зростає щороку. Так, за останні 6 років частка експорту комп’ютерних послуг у ВВП зросла з 1,8% до 3,5%, а загалом в експорті послуг — з 13,4% до 37,8%.

ІТ-галузь здебільшого орієнтована на експорт. Останні 6 років обсяг експорту комп’ютерних послуг зростав у середньому на 26,8% щороку й у 2021 році досяг 6,9 млрд дол. США.

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