Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка) — Finance.ua
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Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка)

Казна та Політика
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IT Ukraine Association спільно із незалежними агенціями-партнерами LOOQME та MZ Hub провела щорічне Репутаційне дослідження IT-галузі.
Мета дослідження — отримати комплексне бачення репутації IT фахівців та індустрії за 2022 рік, та побачити динаміку її зрушень. У дослідженні взяли участь 1577 IT фахівців та 457 осіб з їх близького оточення.

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Головні тренди

IT-фахівці бачать реальну значущість галузі для економіки та безпеки України, про що повідомили 92% опитаних. IT-спеціалісти вважають саме IT-індустрію ключовою для забезпечення припливу інвестицій в країну та наповнення бюджету, основою для подальшого розвитку економіки після перемоги.
Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка)
Респонденти визнали, що IT-індустрія:
  • забезпечує приплив інвестицій / валюти в країну;
  • працює незалежно від обставин та наповнює бюджет країни;
  • підтримує ЗСУ;
  • стимулює розвиток нових технологій;
  • розвиває економіку країни в цілому;
Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка)
Неприпустимість співпраці з агресором. IT-спеціалісти та їхнє оточення вважають найбільш неприйнятним спрРосією, білоруссю чи компаніями з цих країн, про що повідомили 90% IT-спеціалістів та 68% відсотків з числа їхнього оточення.
Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка)
Виконання зобов’язань перед співробітниками, клієнтами та державою. IT-індустрія показує рекордно високу потребу у прозорості та відкритості ведення бізнесу та критично високу не толерантність до ухилення від сплати податків до бюджету.
Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка)

Податки

За 2022 рік IT-галузь сплатила рекордні 32,2 млрд грн податків та зборів до зведеного бюджету України, показавши зростання 16%.
Інтелектуальну міграцію та відтік робочої сили третій рік поспіль вважають одним з головних викликів для індустрії, з чим погодилися 64% респондентів серед IT-фахівців та 59% серед їх оточення.
Блекаути та суттєві перебої зі зв’язком, що могли вплинути на збереження якості та термінів роботи стали найбільшим викликом для IT-спеціалістів у минулому році. Попри це, IT-компанії адаптувалися, продовжують працювати та виконують зобов’язання перед клієнтами та партнерами.
Релокація стала черговим викликом для індустрії у 2022 році. Деякі IT-компанії були вимушені організувати переїзд співробітників до безпечних регіонів чи за кордон.
Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка)
Більшість IT-спеціалістів не змінювали місце свого проживання, а 63% з тих, хто тимчасово переїхав за кордон, планують повертатися до України.
Значення IT для країни зростає: основні цифри — дослідження ІТ Ukraine (інфографіка)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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