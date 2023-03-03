У Мін'юсті назвали причину відстрочки формування реєстру олігархів — Finance.ua

У Мін'юсті назвали причину відстрочки формування реєстру олігархів Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

У Мін'юсті назвали причину відстрочки формування реєстру олігархів

Україна перенесла термін формування реєстру олігархів до отримання висновків Венеційської комісії, адже якщо його впровадження суперечитиме баченню Єврокомісії, це може заблокувати подальші перемовини щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

За його словами, імплементація закону про олігархів — це умова, яку Україні поставили європейські колеги для початку перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС.

«Іншими словами, якщо ми належним чином імплементуємо реєстр олігархів і взагалі закон про олігархів — це стане передумовою для того, щоб з нами розпочали перемовини і з тим, щоб ми досить швидко і оперативно стали членами Євросоюзу», — сказав Малюська.

Малюська пояснив: якщо Україна імплементує закон і взагалі механізм обмежень олігархів не так, як це бачать європейські партнери та Венеційська комісія, це заблокує подальші перемовини і вступ до ЄС відповідно до висновку Єврокомісії.

Тож, міністр підкреслив, що імплементація закону без висновку Венеційської комісії створила б чимало ризиків. Він сподівається, що висновки будуть готові вже найближчим часом.

За його словами, органи влади готові імплементувати закон хоч зараз, оскільки усі реєстри, акти та методики готові. Єдиним бар’єром виступають це висновки Єврокомісії.

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Малюська впевнений, що навесні чи влітку Україна забезпечить імплементацію вимог Венеційської комісії та виконання усіх інших умов для початку перемовин про вступ до ЄС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс термін формування реєстру олігархів. Розробкою документу займатимуться Рада нацбезпеки та оборони та Міністерство юстиції.

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