Кабмін відтермінував формування реєстру олігархів — Finance.ua

Кабмін відтермінував формування реєстру олігархів Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Кабінет міністрів України переніс термін формування реєстру олігархів. Розробкою документу займатимуться Рада нацбезпеки та оборони та Міністерство юстиції.

Про це повідомляється з посиланням на розпорядження уряду № 177.

Таким чином замість квітня 2022 року затвердження положення про реєстр олігархів, порядок формування та ведення реєстру має відбутися «через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії».

Зміни будуть внесені до Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)».

За формування реєстру олігархів відповідальні РНБО та Мін’юст України.

Також зазначимо, що Кабмін ухвалив новий термін розробки законопроекту про лобістську діяльність та пов’язані з нею корупційні ризики. Термін відклали з грудня 2022 року на грудень 2023 року.

Довідка Finance.ua:

Закон про деолігархізацію набув чинності у травні 2022 року. Згідно з документом, олігархом вважається особа, яка бере участь у політиці, впливає на ЗМІ, володіє активами понад мільйон прожиткових мінімумів.

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